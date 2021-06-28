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Компания Green Grey инвестора Димы Морозова вложит $4 млн в игру студии Developers Unknown

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Разработчик мобильных проектов с российскими корнями — компания Green Grey — подписала контракт с московской студией Developers Unknown, по условиям которого инвестирует в мобильную игру студии $4 млн. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Green Grey.

Компания Green Grey инвестора Димы Морозова вложит $4 млн в игру студии Developers Unknown

Релиз мобильного шутера MERCS, под который были привлечены инвестиции, запланирован на весну 2022 года. Следующим шагом для обеих компаний станет всесторонняя доработка игры. В ближайшие месяцы начнется тестирование контента, механик вовлечения и монетизации, а весной следующего года проект выйдет в soft-launch на устройствах под управлением iOS и Android по всему миру.

Изображение: Green Grey

«Developers Unknown — крутая команда из 70 человек во главе с Ренатом Незаметдиновым и Николаем Пискуновым, которые знают, как создавать большие проекты. Наше сотрудничество — это не только про финансирование, это еще и про коллаборацию двух сильнейших команд», — прокомментировал сделку основатель и CEO Green Grey Дима Морозов.

По словам генерального продюсера Developers Unknown Рената Незаметдинова, студия выбрала партнером Green Grey, так как в компании «заинтересовались не только экономическим потенциалом проекта, но и перспективами его дальнейшего развития».

Green Grey — международная холдинговая компания в сфере mobile, которая создаем, издает и продвигает игры, приложения и технологии. Компания также инвестирует в мобильные проекты. Основатель Green Grey — инвестор технологических и игровых стартапов, бывший управляющий директор BBDO Digital Russia Дима Морозов.

Московская студия Developers Unknown была основана серийным IT-предпринимателем и бизнес-ангелом Николаем Пискуновым. Генеральный продюсер — Ренат Незаметдинов, разработчик «Корсары», «Пиратов Карибского моря», «Корсары 3» и серии игр «Полный привод».

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Фото на обложке: Unsplash

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