«Нас с удовольствием купят»: Герман Греф допустил приватизацию 25% акций Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф счел возможной приватизацию 25% акций организации, доля государства в капитале которой является доминирующей. Приватизация – передача собственности из государственной в частную – повысит инвестиционную привлекательность российского рынка, отметил Греф.
Сбербанк не исключает приватизацию до 25% своих акций, рассказал глава организации Герман Греф. Выдержку из его интервью телеканалу «Россия 24» приводит ТАСС.
«Мы – очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят», – сказал Греф.
Приватизация является процессом передачи имущества из государственной в частную собственность.
Глава Сбербанка считает, что приватизация повысит инвестиционную привлекательность российского рынка. По словам Грефа, приватизировать можно было бы большинство государственных компаний.
Государство через различные ведомства контролирует 92,2% акций Сбербанка.
21 декабря Минфин внес в правительство список из 30 компаний для их возможной приватизации.
Фото на обложке: Artem Avetisyan /
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