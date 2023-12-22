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«Нас с удовольствием купят»: Герман Греф допустил приватизацию 25% акций Сбербанка

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава Сбербанка Герман Греф счел возможной приватизацию 25% акций организации, доля государства в капитале которой является доминирующей. Приватизация – передача собственности из государственной в частную – повысит инвестиционную привлекательность российского рынка, отметил Греф.

«Нас с удовольствием купят»: Герман Греф допустил приватизацию 25% акций Сбербанка

Сбербанк не исключает приватизацию до 25% своих акций, рассказал глава организации Герман Греф. Выдержку из его интервью телеканалу «Россия 24» приводит ТАСС.

«Мы – очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят», – сказал Греф. 

Приватизация является процессом передачи имущества из государственной в частную собственность.

Глава Сбербанка считает, что приватизация повысит инвестиционную привлекательность российского рынка. По словам Грефа, приватизировать можно было бы большинство государственных компаний.

Государство через различные ведомства контролирует 92,2% акций Сбербанка.

21 декабря Минфин внес в правительство список из 30 компаний для их возможной приватизации. 

Фото на обложке: Artem Avetisyan / Shutterstock

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