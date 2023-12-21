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В правительство внесли список из 30 компаний для возможной приватизации

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минфин внес в правительство список из 30 компаний для их возможной приватизации. Доля государства в капиталах этих компаний превышает 50%. Окончательный перечень подлежащих приватизации организаций еще будет обсуждаться, при этом названия предприятий ведомство не раскрывает.

В правительство внесли список из 30 компаний для возможной приватизации

Минфин составил список из 30 компаний для их возможной приватизации. Ведомство направило перечень в правительство, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24», его слова передает ТАСС.

В списке Минфина находятся компании, доля государства в которых превышает 50%. По словам Силуанова, предложено сократить долю участия государства в этих организациях без потери контрольного пакета.

Силуанов не раскрыл названия компаний, которые попали в список для возможной приватизации.

С предложением провести массовую приватизацию для пополнения государственного бюджета ранее выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. 

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock

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