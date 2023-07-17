В РСПП предложили провести массовую приватизацию для пополнения бюджета

Глава РСПП Александр Шохин предложил провести в России массовую приватизацию для пополнения бюджета без повышения налогов и разовых сборов. Об этом Шохин рассказал в интервью «Интерфаксу».

По его мнению, в России наблюдается избыток госкомпаний и госкорпораций, особенно в банковской сфере и индустриальном секторе. С их продажи можно выручить «сотни миллиардов рублей», а бизнес «это не разбазарит», а наоборот — позволит более эффективно им управлять.

Шохин считает, что сегодня государству «жалко лакомые кусочки», а то, что можно передать в руки предпринимателей, «никому не нужно — ни государству, ни бизнесу». Глава РСПП пояснил, что речь идет «о всяких ГУП, МУП, которые требуют больших серьезных вложений».

Он также выступил против повторного сбора windfall tax. Согласно законопроекту (21 июня прошел первое чтение в Госдуме), крупнейшие компании должны перечислить в бюджет 10% со сверхприбыли за 2021–2022 годы.

«Мы против единоразовых взносов, мы за то, чтобы была налоговая система, которая реагирует в том числе на нестандартные ситуации. Мы считаем, что больше windfall tax вводить нельзя», — заключил Шохин.

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