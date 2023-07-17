В РСПП предложили провести массовую приватизацию для пополнения бюджета

Глава РСПП Александр Шохин предложил провести в России массовую приватизацию для пополнения бюджета без повышения налогов и разовых сборов. Об этом Шохин рассказал в интервью «Интерфаксу».
По его мнению, в России наблюдается избыток госкомпаний и госкорпораций, особенно в банковской сфере и индустриальном секторе. С их продажи можно выручить «сотни миллиардов рублей», а бизнес «это не разбазарит», а наоборот — позволит более эффективно им управлять.
Шохин считает, что сегодня государству «жалко лакомые кусочки», а то, что можно передать в руки предпринимателей, «никому не нужно — ни государству, ни бизнесу». Глава РСПП пояснил, что речь идет «о всяких ГУП, МУП, которые требуют больших серьезных вложений».
Он также выступил против повторного сбора windfall tax. Согласно законопроекту (21 июня прошел первое чтение в Госдуме), крупнейшие компании должны перечислить в бюджет 10% со сверхприбыли за 2021–2022 годы.
«Мы против единоразовых взносов, мы за то, чтобы была налоговая система, которая реагирует в том числе на нестандартные ситуации. Мы считаем, что больше windfall tax вводить нельзя», — заключил Шохин.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Минцифры приостановит выдачу грантов до 1 сентября
- 2 Хочу взять ипотеку: вопросы, о которых нужно знать перед оформлением
- 3 «Сбер» и разработчики Kandinsky отказались отвечать за создаваемые нейросетью изображения
- 4 Sony и Microsoft договорились о судьбе Call of Duty на PlayStation
- 5 Власти Турции опровергли слухи о приостановке выдачи ВНЖ в Стамбуле
ВОЗМОЖНОСТИ
18 июля 2023
21 июля 2023