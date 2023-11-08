«Слава богу, нас никуда не привлекли», — Греф рассказал о вызове разработчиков в прокуратуру из-за ИИ

Сотрудников Сбербанка и «Яндекса» вызывали в прокуратуру из-за результатов работы их генеративных нейросетей, рассказал президент Сберабанка Герман Греф. Специалисты Сбера заинтересовали правоохранительные органы в связи с изображением российского флага, который сгенерировал искусственный интеллект технологической компании.

По словам Грефа, как только «Сбер» и «Яндекс» опубликовали свои модели, представителей обеих компаний вызвали в прокуратуру. В случае со «Сбером», претензии возникли к изображению российского флага от нейросети Kandinsky. Она дорисовала государственному флагу купола Собора Василия Блаженного, а депутаты сочли это «издевательством».

Теперь нейросеть Сбербанка не генерирует никакие государственные символы, а выдает картинку, заданную заранее, пояснил Греф.

Выступая на форуме Finopolis, Греф пожаловался на снижение креативности модели из-за изменений, которые пришлось внедрить в технологию из-за требований настроек безопасности. Президент госбанка призвал российские власти к «снисхождению и пониманию» в вопросах регулирования сферы искусственного интеллекта.

«При этом модель в общем доступе потеряла 12% в креативности и точности. Нам придется пройти через этот период. Нужна помощь государства в снисхождении и понимании, что мы как дети пока здесь, — нас сильно не судить. Потому что когда разработчиков и нас пригласили в прокуратуру… Хорошо, что прокурор такой современный попался, с чувством юмора, — он все изучил, и, слава богу, нас никуда не привлекли. Он сказал: ребята, давайте идите работайте, но будьте поаккуратнее. Могло бы быть иначе», — рассказал Греф.

Вместе с тем глава госбанка призвал обратить внимание на опыт Китая и США в вопросах регулирования ИИ. А более строгий подход Евросоюза, напротив, лучше не использовать, считает Греф.



В апреле лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов возмутился недостаточной патриотичностью генерируемых Kandinsky 2.1. изображений. Депутат попросил генерального прокурора проверить деятельность Сбербанка на соответствие законам.

Фото на обложке: Robert N Brown / Shutterstock