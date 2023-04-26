Миронов попросил генпрокурора проверить «Сбер» на законность контента нейросети Kandinsky

Лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить работу Сбербанка на соответствие законодательству. У депутата появились претензии к контенту, генерируемому нейросетью Kandinsky 2.1.

Третью модель своей нейросети «Сбер» представил 4 апреля. В компании рассказали, что Kandinsky 2.1. может за несколько секунд создавать высококачественные изображения по текстовому описанию на естественном языке.

Сергей Миронов заявил, что нейросеть при ответах на вопросы о России якобы формирует ее негативный образ. Вместе с тем при запросах о «недружественных» странах Kandinsky 2.1 выдавала ответы в основном с позитивным образом.

«В частности, при запросах со словом "российский", "Россия", "русские" и даже "российский флаг", "флаг Российской Федерации" ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос. При этом при запросе "флаг Украины" и "флаг Америки" картинки полностью соответствует цветам и дизайну флагов указанных стран», — говорится в письме Миронова к Краснову, которое есть в распоряжении ТАСС.

Также Миронов указал, что нейросеть выдает картинки в тонах преимущественно украинского флага по запросам «Донбасс — это Россия» или «Я люблю Донбасс».

Исходя из этого, Миронов допускает, что Сбербанк задействовал разработки «недружественных» стран при создании своей нейросети. По словам политика, Kandinsky используют в том числе и дети, например, школьники. Таким образом, опасается политик, у несовершеннолетних сформируется «негативное восприятие своей страны».

Ранее Русская Православная Церковь выступила с призывом запретить антропоморфизацию программ. В РПЦ считают необходимым ограничить перенесение человеческого облика на неодушевленные предметы.

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