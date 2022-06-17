Греф предупредил о рисках возврата экономики на уровень 2021 года лишь через десять лет

Российская экономика может вернуться на уровень 2021 года через десять лет, если ничего не предпринимать, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он также отметил, что российская экономика на фоне санкций показала «совершенно неожиданную гибкость».

«Если ничего не делать в текущей ситуации, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно десять лет», — сказал Греф на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-22).

Трансляция мероприятия велась на сайте форума.

Глава Сбербанка оценил, что на страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% российского экспорта и 51% импорта. Он подчеркнул, что «это угроза для 15% ВВП страны».

Греф также отметил, что российская экономика на фоне санкций «продемонстрировала совершенно неожиданную гибкость».

«Никто не ожидал, что такими темпами будет происходить перестройка и подстройка экономики», — заявил он. Таким образом, по его словам, «первый эффект от санкций значительно более мягкий, чем ожидали все эксперты по обе стороны океана».

Глава Сбербанка уверен, что возобновление роста экономики в России начнется уже с 2024 года. Греф прогнозирует, что в 2022 году РФ ждет существенный спад, в 2023-м он продолжится, но уже в меньших масштабах.

«С 2024 года, скорее всего, начнется экономический рост, его качество и скорость будут зависеть от того, насколько будет эффективна экономическая политика», — заключил Греф.

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