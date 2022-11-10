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Греф призвал государство «убрать свои страхи» и не тормозить развитие инноваций в бизнесе

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Государству для развития бизнеса в текущих обстоятельствах нужно «убрать свои страхи» и не тормозить прогресс «регулятивным воздействием», считает глава Сбербанка Герман Греф. Одной из сфер, где Россия теряет конкурентное преимущество из-за ограничений, по его мнению, являются блокчейн-технологии.

Греф призвал государство «убрать свои страхи» и не тормозить развитие инноваций в бизнесе

«Мы развиваться будем объективно медленнее. <…> Чтобы мы не тормозили, [нужно] обратиться к государству с просьбой в этот тяжелый момент убрать свои страхи. Потому что сегодня нам очень сильно мешают страхи правительства и Центрального банка, регуляторов», — заявил Греф на форуме Finopolis (цитата по Forbes).

Глава «Сбера» назвал «главным тормозом» для рынка инноваций «регулятивное воздействие». Греф отметил, что «там, где государство начинает регулировать, темпы [развития] резко падают». 

Одна из сфер, по мнению Грефа, где Россия «теряет конкурентное преимущество из-за регулятивных ограничений», является технология блокчейн. Он предлагает дать бизнесу возможность развиваться и «немножко быть позади с регулятивным портфелем, с тем чтобы смотреть, как это будет применяться».

Глава кредитной организации также назвал одним из наиболее негативных последствий закрытия российской экономики уход крупных иностранных компаний с российского рынка, так как, по его мнению, отечественные компании не смогут поддерживать должный уровень конкуренции.

Фото на обложке: Скриншот из видео на YouTube

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