Греф призвал государство «убрать свои страхи» и не тормозить развитие инноваций в бизнесе

Государству для развития бизнеса в текущих обстоятельствах нужно «убрать свои страхи» и не тормозить прогресс «регулятивным воздействием», считает глава Сбербанка Герман Греф. Одной из сфер, где Россия теряет конкурентное преимущество из-за ограничений, по его мнению, являются блокчейн-технологии.
«Мы развиваться будем объективно медленнее. <…> Чтобы мы не тормозили, [нужно] обратиться к государству с просьбой в этот тяжелый момент убрать свои страхи. Потому что сегодня нам очень сильно мешают страхи правительства и Центрального банка, регуляторов», — заявил Греф на форуме Finopolis (цитата по Forbes).
Глава «Сбера» назвал «главным тормозом» для рынка инноваций «регулятивное воздействие». Греф отметил, что «там, где государство начинает регулировать, темпы [развития] резко падают».
Одна из сфер, по мнению Грефа, где Россия «теряет конкурентное преимущество из-за регулятивных ограничений», является технология блокчейн. Он предлагает дать бизнесу возможность развиваться и «немножко быть позади с регулятивным портфелем, с тем чтобы смотреть, как это будет применяться».
Глава кредитной организации также назвал одним из наиболее негативных последствий закрытия российской экономики уход крупных иностранных компаний с российского рынка, так как, по его мнению, отечественные компании не смогут поддерживать должный уровень конкуренции.
Фото на обложке: Скриншот из видео на YouTube
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Нужна ли вам карта «Мир» и где ей пользоваться?
- 2 Герман Греф: Эволюционируй – или вымрешь
- 3 Апрельские тезисы: что сказал Греф после поездки в Кремниевую долину
- 4 7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов
- 5 Кто вкладывается в Web3 — крупнейшие мировые инвесторы и страны-лидеры по Web3-проектам
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022