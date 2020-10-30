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Греф назвал три наиболее эффективные меры господдержки во время пандемии

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что самыми удачными мерами властей по поддержке экономики в период пандемии стали выплаты семьям с детьми, льготная кредитная ставка под 2% для бизнеса и ипотечные субсидии. Об этом сообщает ТАСС.

Греф назвал три наиболее эффективные меры господдержки во время пандемии

Греф пояснил, что мера по поддержке семей с детьми положительно повлияла, как на жизнь людей во время эпидемии, так и на потребительский спрос.

«Мы видели просто буквально, как в тот момент времени, когда были приняты такие решения, начинались траты, как был всплеск потребления и предприятия начинали оживать, начинали работать магазины, начинали работать производители товаров и так далее», — отметил глава Сбербанка.

Среди мер поддержки бизнеса Греф выделил возможность взять кредит со ставкой в 2% на выплату заработной платы. Кредит может быть списан в случае поддержания не менее 80% занятых. По мнению госдеятеля, это самая существенная мера из общих затрат правительства во время пандемии. Кроме того, она оказала позитивное влияние на предприятия, которые попали в число одиннадцати наиболее пострадавших отраслей.

Также важной мерой, считает Греф, стали ипотечные субсидии.

«Это очень сильно оживило рост строительства, производства стройматериалов и вообще всего рынка вокруг строительства», — прокомментировал он.

Также Греф добавил, что эффективность мер поддержки должна оцениваться в их комплексе. Все меры, в том числе социального характера, в конечном итоге позитивно влияют на экономику, отметил он.

Фото: ID1974 / Shutterstock

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