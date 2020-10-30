Греф назвал три наиболее эффективные меры господдержки во время пандемии

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что самыми удачными мерами властей по поддержке экономики в период пандемии стали выплаты семьям с детьми, льготная кредитная ставка под 2% для бизнеса и ипотечные субсидии. Об этом сообщает ТАСС.

Греф пояснил, что мера по поддержке семей с детьми положительно повлияла, как на жизнь людей во время эпидемии, так и на потребительский спрос.

«Мы видели просто буквально, как в тот момент времени, когда были приняты такие решения, начинались траты, как был всплеск потребления и предприятия начинали оживать, начинали работать магазины, начинали работать производители товаров и так далее», — отметил глава Сбербанка.

Среди мер поддержки бизнеса Греф выделил возможность взять кредит со ставкой в 2% на выплату заработной платы. Кредит может быть списан в случае поддержания не менее 80% занятых. По мнению госдеятеля, это самая существенная мера из общих затрат правительства во время пандемии. Кроме того, она оказала позитивное влияние на предприятия, которые попали в число одиннадцати наиболее пострадавших отраслей.

Также важной мерой, считает Греф, стали ипотечные субсидии.

«Это очень сильно оживило рост строительства, производства стройматериалов и вообще всего рынка вокруг строительства», — прокомментировал он.

Также Греф добавил, что эффективность мер поддержки должна оцениваться в их комплексе. Все меры, в том числе социального характера, в конечном итоге позитивно влияют на экономику, отметил он.

Фото: ID1974 / Shutterstock