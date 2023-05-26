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Глава Сбербанка назвал «стыдной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава Сбербанка назвал «стыдной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП России. По оценке Германа Грефа, она составляет всего 20%. В Китае, например, она равняется 60-70%, в США – около 60%, отметил Греф и призвал корпорацию малого и среднего бизнеса быть «немножечко поактивнее».

Глава Сбербанка назвал «стыдной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП России

Герман Греф назвал «стыдной» и «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП РФ. Об этом он заявил на совете регионов «Опоры России», его слова передает РБК.

По оценке главы Сбербанка, доля предприятий МСБ в российском ВВП составляет 20%. При этом в Китае она равняется 60-70%, в США – около 60%, в Италии – 70%.

Из презентации Грефа следует, что в прошедшие несколько лет доля МСБ в ВВП России были примерно на том же уровне, что и сейчас. Глава Сбербанка видит двукратный потенциал роста этой доли, сообщили в пресс-службе организации.

Герман Греф призвал корпорацию малого и среднего бизнеса «взять на себя инициативу» и быть «немножечко поактивнее».

Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock

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