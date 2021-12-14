Экс-глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков возглавит Hoff

Бывший глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков в начале 2022 года займет должность СЕО российской сети гипермаркетов по продаже мебели и товаров для дома Hoff. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В начале года я выхожу в компанию Hoff в качестве СЕО. Буду работать с основателями Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом и со всей командой Hoff. Вместе мы продолжим строить самого крутого онлайн-ритейлера мебели и товаров для дома в России, в том числе развивая мультиформатную сеть магазинов», — написал он. Пост в соцсети ограничен настройками приватности.

Максим Гришаков и сооснователь Hoff Михаил Кучмент. Фото: Facebook

По словам сооснователя Hoff Михаила Кучмента, который также поделился новостью, в Hoff Максим Гришаков «будет отвечать за все операционное управление бизнесом, усилит цифровую трансформацию».

Гришаков покинул «Яндекс» в конце сентября этого года. Он проработал в компании шесть лет — в 2015 году он пришел в IT-корпорацию, а в 2017 возглавил «Яндекс.Маркет». Сообщалось, что после ухода он займется развитием новых пректов.

На сегодняшний день сеть Hoff насчитывает 50 магазинов по России, из них 37 гипермаркетов, 3 магазина формата Mini, 9 магазинов формата Home и 1 магазин формата Smart. Общая площадь всех гипермаркетов составляет более 315 тыс. кв. м. В компании работают более 5200 сотрудников, гипермаркеты Hoff ежегодно посещают более 16 млн человек, а сайт магазина, по собственным данным, — более 66 млн посетителей в год.

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Фото на обложке: Unsplash