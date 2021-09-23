Глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков сообщил об уходе из компании

Глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков сообщил, что через несколько дней покинет компанию. Он займется развитием новых проектов за пределами «Яндекса».

Гришаков проработал в компании шесть лет — в 2015 году он пришел в «Яндекс», в 2017 возглавил «Яндекс.Маркет».

«Глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков принял решение развивать новые проекты за пределами компании, он покинет сервис в сентябре. Руководители основных блоков "Яндекс.Маркета" переходят в прямое подчинение главы бизнес-группы "Яндекса" по электронной коммерции и райдтеху Даниила Шулейко», — сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

Шулейко возьмет на себя как стратегическое, так и операционное управление «Яндекс.Маркетом». Гришаков продолжит консультировать команду сервиса в роли советника.

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