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Глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков сообщил об уходе из компании

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков сообщил, что через несколько дней покинет компанию. Он займется развитием новых проектов за пределами «Яндекса».

Глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков сообщил об уходе из компании

Гришаков проработал в компании шесть лет — в 2015 году он пришел в «Яндекс», в 2017 возглавил «Яндекс.Маркет».

«Глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков принял решение развивать новые проекты за пределами компании, он покинет сервис в сентябре. Руководители основных блоков "Яндекс.Маркета" переходят в прямое подчинение главы бизнес-группы "Яндекса" по электронной коммерции и райдтеху Даниила Шулейко», — сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

Шулейко возьмет на себя как стратегическое, так и операционное управление «Яндекс.Маркетом». Гришаков продолжит консультировать команду сервиса в роли советника.

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