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ИИ-стартап Илона Маска научил нейросеть ругаться матом

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

ИИ-стартап Илона Маска xAI запустил бета-версию голосового режима в приложении Grok для iOS. Там также стал доступен режим без цензуры — ИИ-помощник научили материться и ругаться с пользователем. Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X.

ИИ-стартап Илона Маска научил нейросеть ругаться матом
  1. Новости

«Ранняя бета-версия голосового режима Grok теперь доступна в приложении. Это ранняя бета, поэтому будьте готовы к проблемам (которые будут быстро решены), но она все равно потрясающая», — заявил миллиардер.

Он также рассказал о новом «неуравновешенном» режиме, в котором ИИ-ассистент шутит, использует ненормативную лексику и критикует чат-боты конкурентов, например, ChatGPT от OpenAI.

Голосовой режим пока доступен только в iOS-приложении Grok для обладателей подписок Premium+ и SuperGrok.

  • На прошлой неделе xAI выпустил обновленную версию ИИ-ассистента Grok 3. Маск назвал ее «самым умным искусственным интеллектом на Земле». По словам разработчиков, Grok 3 превосходит ведущие модели вроде Google Gemini, V3 от DeepSeek и GPT-4o от OpenAI.
  • Позже Grok 3 стала бесплатной для всех пользователей — изначально нейросетью могли воспользоваться лишь те, кто оформил подписку Premium+. Бесплатно использовать Grok можно в течение ограниченного времени.

Фото на обложке: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

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