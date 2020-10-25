Group-IB рассказала, на каких площадках вербуют будущих хакеров

Будущих хакеров в настоящее время привлекают через Telegram-каналы и хакерские форумы. После этого их обучают проведению атак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента расследований инцидентов информационной безопасности Group-IB Андрея Колмакова.

«На протяжении всего 2020 года Group-IB наблюдала активный набор в преступные мошеннические сообщества. Порог входа существенно снизился: новых участников привлекают через Telegram-каналы и хакерские форумы с последующим обучением и вступительными бонусами», — сообщил Колмаков.

По его словам, в «серой зоне» тоже быстро подстроились под требования рынка: «билетная мафия» переориентировала свои ресурсы на доставку продуктов питания и лекарств по завышенным ценам.

Колмаков отметил, что рынок криминальных услуг cybercrime-as-a-service также активно развивается. В рамках него сдаются в аренду компьютерные сети, зараженные вредоносным программным обеспечением (ботнетов), организуются DDoS-атаки, рассылка фишинговых писем.

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