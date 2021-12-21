Group-IB оценила мировые потери от мошенничества через опросы и розыгрыши в $80 млн в месяц

Group-IB оценила мировые потери от таргетированного мошенничества через опросы и розыгрыши в $80 млн в месяц, что составляет около 6 млрд рублей.

Информация проанализирована в 91 стране, в 36% случаев обманутыми оказывались жители Европы. Об этом говорится в отчете группы, с которым ознакомился RB.RU.

Мошенники используют названия 120 популярных брендов, чтобы завлечь потенциальных жертв. Людям предлагают в подарок MacBook, Sony Playstation 5, iPad Pro и флагманские модели смартфонов Apple и Samsung. Средний размер потерь составляет 50 тысяч рублей.

Мошенники отказались от массовых рассылок, подход стал более индивидуальным. Под каждого человека аферисты создают специальную ссылку, в которую заложены данные о стране, языке, IP-адресе. Ресурс мошенников сложно обнаружить, так как он работает только для одного конкретного пользователя.

По данным аналитиков в области кибербезопасности, пандемия COVID-19 стала основной причиной взрывного роста онлайн-аферистов в первом погоудии 2021 года. В 57% случаев жертвы добровольно совершают платежи в пользу преступников. На фишинг приходилось только 17,5% случаев обмана.

Чаще всего таргетированное мошенничество встречается в сферах телекоммуникации, электронной коммерции и ритейла.

«Таргетированное мошенничество несет риски не только для пользователей, но и брендов, которые нелегально эксплуатируют мошенники. В итоге компании несут как репутационные, так и финансовые потери: если однажды пользователь потерял деньги из-за "бренда", то вряд ли к нему вернется», — сообщил заместитель директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection Андрей Бусаргин. Его цитирует издание Lenta.ru.

Group-IB в первом полугодии 2021 года зафиксировала рост фишингового таргетинга онлайн-сервисов на 16%, а социальных сетей на 8%, следует из отчета.

«Популярность модели привела к снижению порога входа для новичков-мошенников, не имеющих реальных навыков проведения преступных афер», — установили аналитики компании.

Основатель Group-IB Илья Сачков в настоящее время находится в СИЗО, его подозревают в госизмене. За год до своего ареста предприниматель записал видео, в котором предупредил близких и знакомых о возможном убийстве.

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Фото на обложке: Unsplash