Основатель Group-IB Илья Сачков за год до ареста разослал видео с предупреждением

Арестованный по делу о госизмене основатель одной из самых известных в России компаний по борьбе с киберпреступностью Group-IB Илья Сачков за год до ареста разослал видео, в котором сообщил близким и друзьям о слежке и заявил, что его могут арестовать или даже убить.

Видео начиналось словам: «Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме». О существовании ролика знает журналист Андрей Лошак, который снимал Сачкова для сериала о хакерах. Об этом 20 декабря сообщило издание Forbes со ссылкой на три источника.

В распространенном видео предприниматель также заявил, что может быть отравлен.

Илья Сачков помещен под стражу до 28 февраля 2021 года по ходатайству ФСБ по делу о госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Официальной информации о том, что именно инкриминируют Сачкову, нет.

Как сообщало агентство Bloomberg, Сачков якобы мог предоставить правительству США информацию о хакерской команде в ГРУ, которую американские компании по кибербезопасности окрестили Fancy Bear, и о ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

В Forbes со ссылкой на окружение предпринимателя заявляют, что арест связан с публичным обвинением в адрес главы группировки Evil Corp. Максима Якубца.

«Когда весь мир говорит о том, что хакер Максим Якубец, который в Москве рассекает на Lamborghini с номерами "ВОР", является компьютерным преступником, создателем вирусов, каждый инженер мира об этом знает, но ни один российский государственный орган — ни полиция, ни ФСБ, ни МИД — просто на это никак не отвечают», — заявлял Илья Сачков.

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Фото на обложке: Unsplash