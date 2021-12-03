Bloomberg: дело Ильи Сачкова связано с передачей США данных о российском вмешательстве в выборы президента

Уголовное дело о госизмене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова может быть связано с передачей США информации об операции российских спецслужб, проведенной с целью повлиять на выборы президента.

Уголовное преследование Сачкова может быть связано с тем, что он предоставил правительству США информацию о хакерской команде в ГРУ, которую американские компании по кибербезопасности окрестили Fancy Bear, и о ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, сообшило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Информация, раскрытая Сачковым, якобы помогла властям США идентифицировать агентов ГРУ, причастных к вмешательству.

По данным агентства, Сачков в течении многих лет сотрудничал с иностранными правительствами вместе с 47-летним Сергеем Михайловым, бывшим высокопоставленным сотрудником ФСБ, который руководил расследованиями киберпреступности в России.

Михайлов был арестован в Москве в декабре 2016 года, через месяц после президентских выборов в США, и обвинен в госизмене. Он был осужден в 2019 году и приговорен к 22 годам лишения свободы после судебного разбирательства, в ходе которого Сачков был ключевым свидетелем обвинения. При этом защита Михайлова обвинила Сачкова в даче ложных показаний.

По данным источников, они оба предоставили западным чиновникам информацию, которая помогла США доказать роль России во вмешательстве в выборы. Эти сведения привели к тому, что США ввели санкции в отношении высших должностных лиц ГРУ и предъявили обвинения 12 его предполагаемым агентам.

Источники сообщают, что Сачков в последние годы работал над тем, чтобы снискать расположение западных спецслужб и правоохранительных органов. Он стремился уменьшить свою зависимость от российских госконтрактов и выйти на международные рынки. Сначала Group-IB перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в Сингапур. В прошлом году он открыл офисы в Амстердаме и Дубае.

Один из способов, которым Сачков стремился утвердить свои полномочия на международном уровне, состоял в том, чтобы работать с западными правоохранительными органами, утверждают источники.

Вместе с тем Сачков продолжал работать с российскими госструктурами. По данным агентства, среди клиентов Group-IB были Сбербанк и ВТБ, а также российские госорганы, такие как Роскосмос, Банк России, МВД и Следственный комитет

В итоге Сачков «запутался в византийской сети влиятельных российских технологов и сотрудников разведки, которых теперь обвиняют в государственной измене», полагает Bloomberg.

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Фото: Reuters/Shamil Zhumatov