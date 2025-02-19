Партнер Ильи Сачкова получил 10% в бывшей головной структуре Group-IB

Сооснователь ООО «Адаптивные технологии безопасности» (ранее российский бизнес Group-IB, головная компания бывшей F.A.C.C.T., преобразованной в F6) и партнер осужденного по делу о госизмене Ильи Сачкова — Дмитрий Волков — вернул себе 10% в бизнесе.

Предприниматель получил 10% в ООО «Адаптивные технологии безопасности», ранее принадлежавшие Валерию Баулину, который вышел из состава участников общества.



Волков возглавил Group-IB после ареста Ильи Сачкова в 2021 году. В 2023 году Сачков был осужден на 14 лет колонии строгого режима по делу о госизмене, своей вины он не признал. Одна часть структур Group-IB в настоящее время находится в стадии ликвидации или закрыта, другая — в составе группы F.A.C.C.T. — преобразована в F6 (АО «Будущее»).

По состоянию на конец января «Адаптивные технологии безопасности» принадлежит основателям Илье Сачкову (37,5%), ООО «Альтера Капитал» (25%), Дмитрию Волкову (10%, на момент основания — 25%). В апреле 2023 года в капитал вошли Алексей Козырев (15%) и Илья Марин (12,5%).

17 февраля было объявлено о завершении сделки с фондом «Сайберус», в процессе которой создана новая компания в сфере кибербезопасности F6 (АО «Будущее»), основанная на базе технологий и экспертизы F.A.C.C.T. Акционерами новой компании стали фонд «Сайберус» (47%) и частные инвесторы (53%). Генеральным директором F6 назначен Валерий Баулин, под его руководство перешла команда F.A.C.C.T. в полном составе.

В F6 отказались комментировать изменения в структуре собственников «Адаптивные технологии безопасности».

Group-IB была основана в 2003 году Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым. Компания разрабатывала продукты для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети.

В материалах АО «Сайберус», на которые ссылается «Интерфакс», отмечалось, что Сачков, «Альтера Капитал», Алексей Козырев, Илья Марин, Валерий Баулин не войдут в акционерную структуру новой компании F6.

Фото на обложке: Кирилл Казачков / Росконгресс