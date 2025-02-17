Новый владелец F.A.C.C.T. поменял название компании на F6

Фонд «Сайберус» закрыл сделку по покупке активов F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) — они были переданы компании, которая будет работать под брендом F6. Она сфокусируется на борьбе с киберпреступностью, а также разработке технологий и сервисов для предотвращения и расследования киберпреступлений в России и за рубежом, сообщили RB.RU в пресс-службе F6.

«Сайберус» объявил о сделке с акционерами F.A.C.C.T. в ноябре 2024 года. Сделка была закрыта 31 января. Акционерами новой компании стали «Сайберус» (47%) и частные инвесторы (53%), рассказали в F6.

Вместе, но врозь. Гендиректором F6 стал экс-глава F.A.C.C.T. Валерий Баулин, под его руководство в полном составе перешла и команда компании. В рамках сделки «предполагается расширение кооперации F6 с другими проектами в контуре фонда для объединения усилий в построении новой архитектуры кибербезопасности», отметили в пресс-службе. «При этом "Сайберус" не будет участвовать в операционном управлении F6», — подчеркнули там.

Сейчас F6 работает над обновлением продуктовой линейки и локализацией решений «с учетом возросших запросов рынка и актуальных киберугроз», заявили в компании. В 2025 году она планирует выпустить для своего флагманского продукта Managex XDR новую версию модуля Malware Detonation Platfrom, которая поддерживает российские ОС на базе Linux.

Оценки на рынке. Сумму сделки стороны не раскрыли. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын оценивал ее в 4 млрд рублей, а собеседник «Ведомостей» с фере кибербезопасности — в 5 млрд рублей.

«Сайберус» был создан в 2022 году сооснователем компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies Юрием Максимовым и другими инвесторами. Фонд вместе с игроками рынка создает новые продукты и вкладывает деньги в ИБ-проекты для развития сферы кибербезопасности в России.

Group-IB основана в 2003 году Ильей Сачковым. В 2021 году российские правоохранительные органы арестовали Сачкова по обвинению в передаче сведений, составляющих гостайну. В 2023 году Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам лишения свободы. В том же году Group-IB продала российский бизнес местному менеджменту, который изменил название компании на F.A.C.C.T.

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