Основателя Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

Мосгорсуд назначил основателю Group-IB (сейчас F.A.C.C.T.) Илье Сачкову 14 лет колонии строгого режима по делу о госизмене, передает «Интерфакс». Помимо этого Сачкову назначили ограничение свободы сроком на один год и штраф в 500 тыс. рублей.

Ранее прокуратура запрашивала для Сачкова 18 лет колонии, защита настаивала на оправдательном приговоре. Поскольку речь идет о статье 275 УК РФ о государственной измене, материалы дела засекречены, процесс над предпринимателем проходил в закрытом режиме.

Федеральная служба безопасности закончила расследование уголовного дело в отношении Сачкова в марте текущего года. Сам предприниматель вину не признал. В суд дело передали 26 июня.

Защита Сачкова заявила, что дело рассмотрели «в спринтерском темпе» всего за 10 рабочих дней. Сачков находился в СИЗО с 29 сентября 2021 года.

Весной 2023 года компания по кибербезопасности Group-IB выделила российские активы, бизнес выкупили локальные акционеры и топ-менеджмент. Комания продолжила работать в России под брендом F.A.C.C.T.