Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова поступило в суд для рассмотрения по существу. Дата слушания еще не назначена, оно пройдет в закрытом режиме. Сачков с сентября 2021 года пребывает в СИЗО по обвинению в государственной измене.
В Мосгорсуд поступило дело обвиняемого в государственной измене основателя Group-IB Илья Сачкова для рассмотрения по существу. Об этом «РИА Новости» рассказали в суде.
Дата слушания пока не озвучена, оно будет проходить в закрытом режиме.
Илья Сачков с 29 сентября 2021 года находится в СИЗО. Предприниматель обвиняется в государственной измене. Все материалы дела засекречены. Санкция по данному обвинению предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы.
ФСБ завершила расследование уголовного дело в отношении Сачкова в марте 2023 года. Сам Сачков неоднократно отрицал обвинения в свой адрес.
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