ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова

ФСБ завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова. Предпринимателя арестовали в конце сентября 2021 года, с тех пор он находится в СИЗО.

Расследование уголовного дела в отношении арестованному по обвинению в государственной измене основателя Group-IB Ильи Сачкова завершено. Об этом сообщил источник агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах. Других подробностей о ходе расследования собеседник агентства не привел.

Илью Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. Предпринимателя обвинили в государственной измене, санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Следствие полагает, что Сачков передавал за границу содержащие государственную тайну сведения. Большинство материалов по делам о государственной измене засекречены и не публикуются.

С момента ареста основатель Group-IB Илья Сачков находится в СИЗО. Срок его пребывания в изоляторе неоднократно продлевали, несмотря на прошение адвокатов смягчить меру пресечения.

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