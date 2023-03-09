ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова

ФСБ завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова. Предпринимателя арестовали в конце сентября 2021 года, с тех пор он находится в СИЗО.
Расследование уголовного дела в отношении арестованному по обвинению в государственной измене основателя Group-IB Ильи Сачкова завершено. Об этом сообщил источник агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах. Других подробностей о ходе расследования собеседник агентства не привел.
Илью Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. Предпринимателя обвинили в государственной измене, санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Следствие полагает, что Сачков передавал за границу содержащие государственную тайну сведения. Большинство материалов по делам о государственной измене засекречены и не публикуются.
С момента ареста основатель Group-IB Илья Сачков находится в СИЗО. Срок его пребывания в изоляторе неоднократно продлевали, несмотря на прошение адвокатов смягчить меру пресечения.
Фото на обложке: rebrova irina /
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