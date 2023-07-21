Прокурор запросил для основателя Group-IB Ильи Сачкова 18 лет колонии по делу о госизмене

Прокурор запросил для основателя Group-IB Ильи Сачкова 18 лет колонии по делу о госизмене, сообщают российские СМИ со ссылкой на его адвоката.

Дело рассматривается в закрытом режиме в Мосгорсуде. Предприниматель после оглашения обвинительного заключения заявил, что не признает вину, сообщали его адвокаты.

Сачков с сентября 2021 года пребывает в СИЗО по обвинению в государственной измене. Все материалы дела засекречены. Санкция по данному обвинению предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы.

ФСБ завершила расследование уголовного дело в отношении Сачкова в марте 2023 года. Сам Сачков неоднократно отрицал обвинения в свой адрес. 26 июня дело основателя Group-IB поступило в суд для рассмотрения по существу.

Весной 2023 года компания по кибербезопасности Group-IB выделила российские активы, бизнес выкупили локальные акционеры и топ-менеджмент. Комания продолжила работать в России под брендом F.A.C.C.T.

Фото на обложке: Видео на TouTube