Российский бизнес Group-IB выкупил локальный менеджмент

Российские активы Group-IB выкупили локальные акционеры и топ-менеджмент, говорится в сообщении компании. Развитие бизнеса будет продолжено под брендом F.A.С.С.T., а Group-IB будет представлена только на международном рынке.
Основным акционером российского юрлица под новым брендом F.A.С.С.T. остается основатель Group-IB Илья Сачков.
F.A.С.С.T. расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies, компания продолжит оказывать услуги кибербезопасности в прежнем объеме и создавать высокотехнологичные решения для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Руководить F.A.С.С.T. будет топ-менеджер Валерий Баулин — ранее он занимал позицию регионального директора Group-IB. Баулин будет отвечать за стратегию компании в России и СНГ, выход на новые рынки, а также устойчивое финансовое развитие бизнеса.
Group-IB приняла решение создать полностью автономную структуру, которая будет управляться российским менеджментом и ориентироваться на рынок России и СНГ, в июле 2022 года.
Сообщалось, что компания пошла на отделение российских активов от международных, чтобы получить «больше рыночной свободы и ускорить развитие бизнеса во всех регионах присутствия Group-IB».
Фото на обложке: Unsplash
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