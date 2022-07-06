Group-IB начала отделять российские активы от международных

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB закончила первый этап отделения российских активов от своего международного бизнеса, говорится в сообщении предприятия.
Для работы в России и СНГ создана новая автономная структура, ее возглавил локальный менеджмент.
Под управлением глобальной штаб-квартиры Group-IB Global Private Ltd в Сингапур, как и прежде, находятся Центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.
Бизнес компании в России и СНГ теперь будет развиваться самостоятельно.
Финансовые потоки российских и международных активов Group-IB будут полностью разделены
«Российская выручка компании будет полностью расходоваться на развитие локального бизнеса. В течение следующих 6 месяцев также будет изменена структура собственности и состав акционеров в глобальных и локальных активах», — говорится в сообщении.
По словам гендиректора Group-IB Global Дмитрия Волкова, подобный шаг даст компании «больше рыночной свободы и позволит ускорить развитие бизнеса во всех регионах присутствия Group-IB».
В сентябре 2021 года в Москве был арестован основатель Group-IB Илья Сачков по подозрению в госизмене.
Фото на обложке: Unsplash
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