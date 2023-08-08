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«Мы настаиваем на оправдании», — защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжаловала приговор

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Защита основателя Group-IB (сейчас F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова обжаловала приговор по делу о государственной измене, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева.

«Мы настаиваем на оправдании», — защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжаловала приговор

По словам юриста, жалоба была подана накануне, 7 августа. Теперь ожидается назначение даты рассмотрения в Первом апелляционном суде. По прогнозам Афанасьева, вряд ли это произойдет раньше октября. 

«В жалобе мы настаиваем на оправдании», — сказал юрист.

В конце июля Мосгорсуд приговорил Илью Сачкова к 14 годам колонии, прокуратура запрашивала 18 лет. Защита Сачкова заявила, что дело рассмотрели «в спринтерском темпе» всего за 10 рабочих дней. Сачков находился в СИЗО с 29 сентября 2021 года. 

Предприниматель, комментируя приговор, назвал вердикт «победой тех, кому он мешал». Он также признался, что до последнего рассчитывал на оправдание.

Фото на обложке: Youtube

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