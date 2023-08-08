«Мы настаиваем на оправдании», — защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжаловала приговор

Защита основателя Group-IB (сейчас F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова обжаловала приговор по делу о государственной измене, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева.

По словам юриста, жалоба была подана накануне, 7 августа. Теперь ожидается назначение даты рассмотрения в Первом апелляционном суде. По прогнозам Афанасьева, вряд ли это произойдет раньше октября.

«В жалобе мы настаиваем на оправдании», — сказал юрист.

В конце июля Мосгорсуд приговорил Илью Сачкова к 14 годам колонии, прокуратура запрашивала 18 лет. Защита Сачкова заявила, что дело рассмотрели «в спринтерском темпе» всего за 10 рабочих дней. Сачков находился в СИЗО с 29 сентября 2021 года.

Предприниматель, комментируя приговор, назвал вердикт «победой тех, кому он мешал». Он также признался, что до последнего рассчитывал на оправдание.

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