«Это победа тех, кому я мешал»: осужденный на 14 лет колонии Илья Сачков прокомментировал приговор

Осужденный на 14 лет колонии строго режима основатель бывшей Group-IB Илья Сачков прокомментировал свой приговор. Вердикт он назвал «победой тех, кому он мешал» и признался, что до последнего надеялся на оправдание.
Основатель бывшей Group-IB Илья Сачков, которого приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, впервые прокомментировал вынесенный в его отношении приговор. Пост опубликован в telegram-канале Сачкова.
«Это победа тех, кому я мешал. Победа тех, кому не нужен отечественный кибербез, кому не нужна суверенная и самодостаточная Россия в вопросах информационной безопасности», – написал Сачков.
Сачков признался, что надеялся на оправдание, однако понимал, что приговор будет обвинительным. За время пребывания в СИЗО Лефортово он научился жить в условиях изоляции, написал Сачков.
«И важно то, что в определенный момент я понял, что в таких условиях можно жить дальше, продолжить работать, общаться с родными и близкими», – отметил Илья Сачков.
Основатель Group-IB уточнил, что находясь в изоляторе написал несколько высокотехнологичных решений, которые переданы в Роспатент.
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Сачков подчеркнул, что обжалует приговор и будет «идти до конца».
26 июля Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. В СИЗО его отправили 29 сентября 2021 года.
Фото на обложке: Youtube
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