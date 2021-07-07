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Сервис доставки GrowFood запустил линейку питания для больных коронавирусом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки еды Grow Food запустил социальную линейку Cov.Menu для людей, больных COVID-19. При создании рациона технологи сервиса консультировались с сотрудниками клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина, сообщили RB.ru в Grow Food.

Сервис доставки GrowFood запустил линейку питания для больных коронавирусом

В линейку вошли два вида меню: с трехразовым питанием в день — Cov.Light за 490 рублей и пятиразовым — Cov.Max за 990 рублей. Меню доступно на 2, 6 и 12 дней. Доставка рационов будет осуществляться курьерами сервиса в Москве и Санкт-Петербурге.

  • Меню Cov.Light направлено на восстановление рецепторов заболевших, которые перестают чувствовать вкусы и запахи. Все блюда в Cov.Light отличаются разнообразием специй в безопасной концентрации: в меню есть соленое, горькое, сладкое, острое. 
  • В основе второго меню Cov.Max — ключевые рекомендации сотрудников клинической больницы им. С.П. Боткина для диеты при коронавирусной инфекции. Много клетчатки и белка — рыба, мясо птицы, бобовые, овощи и фрукты, а также большое количество морсов и других витаминных напитков, способствующих восстановлению. В меню меньше красного мяса, а количество соли и сахара существенно снижено.  

 

При разработке новой линейки Grow Food отказался от прибыли — питание поставляется по себестоимости продуктов.

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