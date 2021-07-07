Сервис доставки GrowFood запустил линейку питания для больных коронавирусом

Сервис доставки еды Grow Food запустил социальную линейку Cov.Menu для людей, больных COVID-19. При создании рациона технологи сервиса консультировались с сотрудниками клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина, сообщили RB.ru в Grow Food.

В линейку вошли два вида меню: с трехразовым питанием в день — Cov.Light за 490 рублей и пятиразовым — Cov.Max за 990 рублей. Меню доступно на 2, 6 и 12 дней. Доставка рационов будет осуществляться курьерами сервиса в Москве и Санкт-Петербурге.

Меню Cov.Light направлено на восстановление рецепторов заболевших, которые перестают чувствовать вкусы и запахи. Все блюда в Cov.Light отличаются разнообразием специй в безопасной концентрации: в меню есть соленое, горькое, сладкое, острое.

В основе второго меню Cov.Max — ключевые рекомендации сотрудников клинической больницы им. С.П. Боткина для диеты при коронавирусной инфекции. Много клетчатки и белка — рыба, мясо птицы, бобовые, овощи и фрукты, а также большое количество морсов и других витаминных напитков, способствующих восстановлению. В меню меньше красного мяса, а количество соли и сахара существенно снижено.

При разработке новой линейки Grow Food отказался от прибыли — питание поставляется по себестоимости продуктов.

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