Сервис доставки еды Grow Food провел ребрендинг впервые за все время существования

Сервис доставки питания Grow Food провел ребрендинг впервые с момента основания в 2015 году, сообщил RB.RU его представитель. Этот процесс затронул интерфейс приложения и сайта, дизайн контейнеров для еды и коробок.

Было/стало

Команда приняла решение провести ребрендинг «как логичное продолжение в развитии и росте сервиса». По словам креативного директора Grow Food Мариия Ткаченко, с момента создания сервис уделял больше внимания постоянному улучшению продукта и качеству сервиса, но сам бренд оставался неизменным.

Блюдо Grow Food

«Центральный сюжет — c утра до вечера время есть на самое важное. "С утра до вечера" — это буквы и тарелки, которые бросают тени, как солнечные часы и соответствуют времени ужина, обеда, полдника и завтрака. А "самое важное" — крупный кастомный шрифт, которым набраны сообщения, и насыщенная гастрономическая палитра, рифмующаяся с красочными фотографиями блюд», — пояснила арт-директор бренд-бюро «Щука» Дарья Зудина (бюро участвовало в ребрендинге).

Новая упаковка Grow Food

Grow Food — сервис доставки питания по подписке. Компания была основана в 2015 году в Санкт-Петербурге. Сейчас в Grow Food доступно 9 линеек еды. Сервис позволяет конструировать меню — заменять или убирать неподходящие блюда из рациона и отдельные ингредиенты (в том числе аллергены).

Фото на обложке: Grow Food