Сервис доставки еды Grow Food провел ребрендинг впервые за все время существования

Сервис доставки питания Grow Food провел ребрендинг впервые с момента основания в 2015 году, сообщил RB.RU его представитель. Этот процесс затронул интерфейс приложения и сайта, дизайн контейнеров для еды и коробок.
Было/стало
Команда приняла решение провести ребрендинг «как логичное продолжение в развитии и росте сервиса». По словам креативного директора Grow Food Мариия Ткаченко, с момента создания сервис уделял больше внимания постоянному улучшению продукта и качеству сервиса, но сам бренд оставался неизменным.
Блюдо Grow Food
«Центральный сюжет — c утра до вечера время есть на самое важное. "С утра до вечера" — это буквы и тарелки, которые бросают тени, как солнечные часы и соответствуют времени ужина, обеда, полдника и завтрака. А "самое важное" — крупный кастомный шрифт, которым набраны сообщения, и насыщенная гастрономическая палитра, рифмующаяся с красочными фотографиями блюд», — пояснила арт-директор бренд-бюро «Щука» Дарья Зудина (бюро участвовало в ребрендинге).
Новая упаковка Grow Food
Grow Food — сервис доставки питания по подписке. Компания была основана в 2015 году в Санкт-Петербурге. Сейчас в Grow Food доступно 9 линеек еды. Сервис позволяет конструировать меню — заменять или убирать неподходящие блюда из рациона и отдельные ингредиенты (в том числе аллергены).
Фото на обложке: Grow Food
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Искусственный интеллект или SMM-специалист: как бизнес может использовать технологии в этой сфере?
- 2 Открыта регистрация на конференцию по промышленному дизайну Design Day 2050
- 3 Где заказывать дизайн для стартапа: в России или за рубежом
- 4 Новая реальность российского проектирования: чем заменить Autodesk?
- 5 Где получать оплату в долларах: международные биржи для самозанятых
ВОЗМОЖНОСТИ
15 июня 2022
16 июня 2022