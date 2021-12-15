Группа «Ланит» семьи Генсов откроет 25 офлайн-магазинов в российских ТЦ в декабре

Входящая в состав группы «Ланит» компания Inventive Retail Group откроет 25 фирменных офлайн-магазинов в российских торговых центрах в декабре 2021 года.

До конца 2021 года компания откроет четыре новых магазин Lego, в том числе один во Владивостоке. Шесть точек Xiаomi появятся в Москве, Перми и Сургуте. Новые магазины re:Store (Apple premium reseller) заработают в Москве, Барнауле и Екатеринбурге. Также в Екатеринбурге появится первый уличный магазин сети в этом городе.

На пять магазинов увеличится сеть Street Beat, точки появятся в том числе в новых городах Белгороде и Перми. По два магазина в Москве откроют сети Samsung и The North Face, сообщила пресс-служба торговой компании.

В компании пояснили, что в декабре 2021 года откроется столько же магазинов, сколько за весь 2020 год, таким образом группа возобновила активное развитие своих сетей.

«Несмотря на рост онлайн-продаж и изменения в потребительском поведении, мы уверены, что в ближайшие годы люди все так же будут иметь потребность ходить в офлайн-магазины, где мы им предоставляем широкий ассортимент и наилучший опыт приобретения товаров», — заявил президент Inventive Retail Group Тихон Смыков.

Девять сетей группы работают в сегментах электроника, спортивные товары, детские товары и фэшн. По итогам 2021 года Inventive Retail Group будет состоять из 440 магазинов, больше всего — в сегменте электроники. Ядро портфеля Inventive Retail Group составляют знаменитые во всем мире бренды: Apple‚ Samsung, Lego, Nike.

Рителер входит в структуру группы IT-компаний «Ланит», которую основал скончавшийся в 2018 году экономист Георгий Генс. В настоящее время президентом группы является его сын Филипп Генс, вице-президентом — Владимир Грибов. Консолидированный оборот группы компаний «Ланит» в 2020 году составил 216,8 млрд руб. с НДС, увеличившись на четверть.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Inventive Retail Group