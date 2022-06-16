Российский стартап GTLogistics привлек 18 млн рублей на развитие и выход за рубеж

Российский стартап GTLogistics, занимающийся автоматизацией складской и транспортной логистики, привлек 18 млн рублей на развитие новых продуктов и выход на зарубежные рынки. Об этом RB.RU сообщил совладелец компании-инвестора «СПИн» Анатолий Горелов.
Инвесторами выступили бывший президент ФГ «Церих» Владимир Нефедов и аффилированная с ним компания ООО «СПИн», организовавшая и структурировавшая сделку.
«СПИн» была создана в 2021 году для организации венчурных инвестиций в интересах партнеров ФГ «Церих». СЕО и совладелец — Анатолий Горелов.
Совокупная доля Нефедова и ООО «СПИн» в ООО «ДжиТи Лоджистикс» составила 11,9%, остальные 88,1% принадлежат основателю стартапа Ивану Денисову. Оценка компании после сделки составила 150 млн рублей.
GTLogistics работает с 2017 года, базируется в Екатеринбурге и занимается автоматизацией складской (WMS) и транспортной (TMS) логистики. Продукт компании позволяет клиентам экономить до 15% транспортных издержек за счет автопостроения оптимальных маршрутов доставки.
Компания планирует доработать SaaS-продукт на основе своего алгоритма и выйти с ним на европейские и азиатские рынки. Привлеченные инвестиции будут направлены как на реализацию данной задачи, так и на масштабирование продаж продуктов с брендом GT в России.
Фото на обложке: Unsplash
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