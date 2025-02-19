Итальянская Gucci зарегистрировала в России одноименный товарный знак

Итальянский дом моды Gucci зарегистрировал в Роспатенте одноименный торговый знак, выяснил RB.RU. Компания приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года из-за начала военной операции на Украине.

Заявка на регистрацию бренда была подана 2 июня 2023 года, ведомство удовлетворило ее 18 февраля 2025 года. Исключительные права будут действовать до 2 июня 2033 года.

Товарный знак Gucci зарегистрирован по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 03, 08, 09, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 43. Они включают в себя ароматизаторы воздуха, аэраторы для вина, клейкие ткани, бритвы, губную помаду и другое.

Патентный поверенный сервиса «Онлайн Патент» Алина Сидорова говорила RB.RU, что иностранные компании продлевают товарные знаки в России для сохранения монополии на свои бренды в стране. Кроме того, это позволяет защищать свои права и требовать компенсацию до 5 млн рублей за незаконное использование марок.

Ранее RB.RU писал, что заявки на регистрацию брендов в Роспатент подали еще два производителя люксовых товаров — французская Societe Jas Hennessy & Co (изготавливает коньяк под брендом Hennessy) и Richemont, владеющая ювелирной маркой Cartier.

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