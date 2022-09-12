Суд признал иск ООО «Гугл» о банкротстве обоснованным и начал соответствующую процедуру

Московский арбитражный суд признал обоснованным просьбу российской «дочки» Google – ООО «Гугл» – инициировать процедуру банкротства и запустил в компании начальный этап – наблюдение сроком на шесть месяцев.
Как пишут «РИА Новости», заседание продлилось всего несколько минут: юристы компании подтвердили требование о банкротстве, и судья Валерий Марасанов практически сразу огласил резолютивную часть определения суда.
Компания уже в мае заявляла о намерении обратиться в суд по вопросу банкротства, а в июне стало известно, что заявление действительно поступило в ведомство.
Причину необходимости такого шага в ООО «Гугл» объяснили тем, что компания «с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».
Эти обязательства российская «дочка» Google оценила в 19 млрд рублей, при этом активны компании оцениваются в 3,5 млрд рублей. Дополнительно еще 1,2 млрд рублей арестованы на счетах.
Среди кредиторов ООО «Гугл» есть как коммерческие предприятия, так и налоговая служба, и сотрудники компании. Из-за арестованных счетов компания не в состоянии с ними расплатиться.
При этом на Google и ее аффилированные структуры в России регулярно накладываются оборотные штрафы за повторное неудаление с ресурса запрещенной информации. И если первый в декабре составлял 7,2 млрд рублей, то недавний июльский был уже на 21 млрд рублей.
Это примерно одна десятая выручки компании и максимальные штраф для IT-бизнеса в РФ.
Помимо дела о банкротстве арбитражный суд Москвы взял в производство и еще несколько исков к «дочке» Google. Все они о разблокировке YouTube-каналов, но поступили от разных отечественных СМИ. Предполагается, что по этим делам также будут арестованы денежные средства и имущество ООО «Гугл».
Фото на обложке: Kai Wenzel / Unsplash
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