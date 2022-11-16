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Сервис «Эйч» запустил платформу с тестами на совместимость с IT-компаниями и их «внутренней кухней»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис развития карьеры «Эйч» запустил платформу «Эйч Teams», к которой присоединились Х5 Tech, «Росбанк», «Билайн», «Альфа-банк», «Самокат», Ozon. Там компании ищут сотрудников и раскрывают свою корпоративную культуру.

Сервис «Эйч» запустил платформу с тестами на совместимость с IT-компаниями и их «внутренней кухней»

На «страницах команд» компании рассказывают о себе, своих задачах и неординарных правилах. Например, команда управления продуктами «Подписка» и «X5 ID» Х5 Tech указала правило о том, что среди заказанных в офис пицц несколько обязательно должны быть без мяса, грибов, морепродуктов, хлеба и углеводов. Команда разработки мобильного приложения «Росбанка» рассказывает, почему они называют себя Baguette.

 

Платформа также предлагает соискателям пройти тест на совместимость, чтобы узнать, какая компания им ближе всего. Среди вопросов — музыкальные предпочтения соискателей. Тест показывает высокую совместимость соискателя и команды, если у них совпадают любимые исполнители.

На этой же платформе можно откликнуться на вакансии компаний.

Фото на обложке: Unsplash

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