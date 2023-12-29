Артем Хачатрян продал долю в Fix Price за $1 млрд и вышел из совета директоров

Сооснователь Fix Price Артем Хачатрян продал свою долю в компании за $1 млрд и вышел из совета директоров. Доля составляла 35,2% – почти все акции выкупил другой сооснователь Сергей Ломакин.

Сооснователь Fix Price Артем Хачатрян продал всю свою долю в компании и вышел из состава совета директоров. Об этом говорится в отчете компании для Лондонской фондовой биржи.

Хачатряну принадлежало 35,2% в капитале Fix Price. 34,2% выкупил другой сооснователь компании Сергей Ломакин, еще 1% приобрел генеральный директоров сети магазинов Дмитрий Кирсанов.

290,5 млн акций купил Ломакин по $3,41 за штуку, 8,5 млн акций приобрел Кирсанов по $2,94 за одну ценную бумагу. Таким образом Хачатрян выручил с продажи своей доли $1,015 млрд. 27,5% акций Fix Price находятся в свободном обращении.

В ноябре акционеры Fix Price одобрили редомициляцию компании с Кипра в Казахстан.

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