Акселератор Hackers Bridge инвестирует до $5 млн в проекты русскоязычных фаундеров до 30 лет

Акселератор Hackers Bridge начал отбор проектов с русскоязычными основателями из разных стран мира в возрасте до 30 лет. Им предоставят первичные инвестиции на проверку гипотез и доработку MVP под рынки развивающихся стран. Об этом RB.RU сообщил представитель Hackers Bridge.
На первом этапе планируется отобрать до 20 стартапов, выделив каждому от $25 тыс. до $50 тыс. Сумму инвестиций увеличат для проектов, которые покажут хорошее развитие. Общий фонд акселератора составляет $5 млн.
Задача акселератора — создать и вывести продукты на перспективные технологические рынки, протестировать продуктовые гипотезы и помочь с первыми продажами.
Акселерационный этап начнется 29 июля 2022 года. Программа предполагает 3 месяца виртуальной поддержки в новом регионе. Участники получат возможность поработать с партнерами в ОАЭ и Мексике, финансовую, менторскую и образовательную помощь.
Требования к участникам:
- русскоязычные основатели до 30 лет;
- готовый минимально жизнеспособный продукт (MVP);
- продуктовый опыт;
- свободное владение английским языком;
- дополнительный бонус — знание испанского или арабского языка;
- приветствуются проекты в сфере ESG, искусственного интеллекта, кибербезопасности, ориентированные на страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Подать заявку на участие можно по ссылке. Отборочный этап стартовал 30 июня.
Фото на обложке: Unsplash
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30 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022