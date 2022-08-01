Атаки хакеров на игровые площадки в России утроились в январе-июне

Атаки хакеров на игровой сегмент российского IT-рынка за первое полугодие 2022 года втрое превысили число угроз за аналогичный период прошлого года, подсчитали в DDoS-Guard.

В январе-июне ресурсы были атакованы 6,2 тыс. раз, за аналогичный период 2021 года — всего 1,9 тыс. раз, пишет «Коммерсантъ». Это 9% от общего числа атак в 2022 году.

Аналитики относят к игровому сегменту тематические серверы, браузерные игры, информационные сайты игровой тематики, сайты игровых ценностей (валюта внутри игр, наборы предметов), форумы администраторов и разработчиков игровых сервисов.

Мотивация для кибератак — кража данных и средств пользователей, объясняют в DDoS-Guard. Хакеры получают доступ к игровым ресурсам и выводят оттуда игровые ценности с реальным денежным эквивалентом.

По оценкам PwC, по итогам 2021 года российская игровая индустрия выросла на 7,7% и достигла 158 млрд рублей (около $2 млрд). Объем рынка игровых предметов в России в 2021 году, по данным CS:GO, достиг $456 млн.

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