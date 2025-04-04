Хакеры активизировали атаки методом перебора паролей

Согласно отчету группы компаний «Солар», в последнем квартале 2024 года хакеры значительно увеличили использование брутфорса — метода перебора всех возможных комбинаций данных для взлома систем. Документ, посвященный анализу ландшафта вредоносных атак, имеется в распоряжении ТАСС.

В четвертом квартале ловушки зафиксировали 233,8 тыс. атак, что на 85,5% больше, чем в предыдущие три месяца. Аналитики отметили, наибольший «вклад» в этот рост внесли атаки типа Bruteforce (+134,9%).

География атак. Для исследования «Солар» задействовал глобальную сеть из более чем сотни ловушек (ханипотов), расположенных в России, Польше, Франции, Германии, Швейцарии, США, Канаде, Японии и Сингапуре. Эти ловушки, доступные для атак из интернета, позволили собрать статистику кибератак.

Основная часть вредоносной активности исходила из США, Китая, Индии и России — на эти страны пришлось 65% всех атак. По сравнению с третьимI кварталом 2024 года увеличилось число атак из США (+17 п.п.) и России (+7,5 п. п.).

Снижение общего числа заражений. При этом общее количество «срабатываний», свидетельствующих о возможном заражении вредоносным ПО, сократилось на 35,2%: с 1,6 млн до 1,2 млн. Число атакованных организаций уменьшилось на 15,8%: с 34 тыс. до 29 тыс.

В начале апреля Роскомнадзор рассказал о самой длительной DDoS-атаке на Россию. Она длилась 141 час 12 минут, максимальная мощность достигла 988,64 Гбит/с и 359,33 млн пакетов в секунду.

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