«Подобные активы сравнимы с лотерейными билетами»: эксперт про крипто-тамагочи Hamster Kombat

«Подобные активы сравнимы с лотерейными билетами». Эксперт в сфере криптоиндустрии дал профессиональную оценку популярной игре Hamster Kombat и описал тех, кто в первую очередь получит выгоду от «тапаний хомяка» во взорвавшей рынок крипто-тамагочи, которая обещает людям бесплатные деньги.

Причины, по которым игра Hamster Kombat завоевал рынок, стали в первую очередь ее доступность для новичков, усовершенствованный игровой формат и бесплатная раздача токенов за простые внутриигровые действия. Об этом RB.RU рассказал сооснователь компании CRYPTUS Лео Криптус.

По словам Криптуса, ожидание бесплатных денег за простые действия в игре приводит на рынок новичков и, соответственно, новых инвесторов, что способствует развитию крипторынка.

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Используемые в Hamster Kombat подходы позволяют опытным инвесторам извлекать выгоду из волатильности и потенциального роста цен на активы.

«Подобные активы можно сравнить с лотерейными билетами, так как они не несут значимой технологической ценности. Однако они могут подойти для портфелей со спекулятивными активами, где целью является спекуляция на цене и продажа актива в краткосрочной или среднесрочной перспективе, но точно не для долгосрочного инвестирования», — отметил Криптус.

Hamster Kombat — игра жанра Play2Earn, которая обещает заработок за игру. В июне 2024 года она стала вирусной: к 6 июня она уже привлекла почти 100 млн игроков. Суть игры в том, чтобы нажимать по хомяку на экране, зарабатывая монетки и покупая на них бонусы.

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