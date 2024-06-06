Hamster Kombat: что за игра

Наверняка вы уже слышали от знакомых, как кто-то потратил несколько часов, зарабатывая монеты в игре с хомяком. Речь о Hamster Kombat — вирусной игре на базе Telegram. Рассказываем, как в нее играть и можно ли в ней реально заработать.

Тамагочи вышел на новый уровень. Теперь он обещает владельцу заработок в криптовалюте.

Содержание:

Почему стоит обратить внимание на кликер хомяков в тг

Hamster Kombat — очередная игра жанра Play2Earn, которая обещает заработок за игру. В июне 2024 года она неожиданно стала вирусной: на момент написания статьи у нее уже почти 100 млн игроков.

Механика простая: нужно нажимать (или тапать) по хомяку на экране, зарабатывая монетки и покупая на них бонусы, чтобы зарабатывать еще больше. По сюжету грызун стал CEO вымышленной криптобиржи и пытается привести ее к успеху, инвестируя в маркетинг, лицензии, специалистов, новые продукты и многое другое.

Главное: игроку обещают вознаграждение. Проект анонсирует запуск токенов и эйрдроп на блокчейн-сети The Open Network (TON). Сроки пока не называются.

Фото в тексте: Hamster Kombat / X

Hamster Kombat заключает партнерства с крупными игроками в криптовалютной и игровой индустриях. Например, интеграция с The Open Network (TON) гарантирует, что игра использует безопасные, быстрые и децентрализованные транзакции. Эта интеграция имеет решающее значение для предстоящего эйрдропа: предполагается, что на основе внутриигрового заработка игроки получат реальные криптовалютные токены, которыми можно торговать.

Пользователи уже сравнивают проект с Notcoin — идентичной игрой, в которой нужно было тапать, чтобы майнить виртуальные монеты $NOT. Листинг Notcoin прошел 16 мая, и владельцы смогли продать накопленную в игре валюту.

Как скачать Hamster Kombat

Создайте аккаунт в Telegram. Загрузите приложение из App Store или Google Play Store и настройте свою учетную запись.

Загрузите приложение из App Store или Google Play Store и настройте свою учетную запись. Откройте Hamster Kombat Bot. Найдите бот Hamster Kombat в Telegram и нажмите Start.

Найдите бот Hamster Kombat в Telegram и нажмите Start. Завершите регистрацию. Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить профиль. Гайд по прокачке Вот как начать играть в Hamster Kombat в Telegram и получать вознаграждения. Основы геймплея. Как и в Notcoin, механика игры довольно простая. Чтобы получать монеты, нужно нажимать на цифрового хомяка .

. Копите монеты, чтобы покупать улучшения на виртуальной криптобирже.

на виртуальной криптобирже. Участвуйте в ежедневных комбо — инвестируйте в определенные улучшения и получайте значительные бонусы, например 5 млн бесплатных внутриигровых монет. Комбо-карточки меняются ежедневно.

— инвестируйте в определенные улучшения и получайте значительные бонусы, например 5 млн бесплатных внутриигровых монет. Комбо-карточки меняются ежедневно. Выполняйте специальные миссии , чтобы заработать дополнительные монеты. Это могут быть как простые задачи (подписаться на канал в Telegram), так и более сложные испытания.

, чтобы заработать дополнительные монеты. Это могут быть как простые задачи (подписаться на канал в Telegram), так и более сложные испытания. Используйте бусты , чтобы получать больше с каждого нажатия (тапа) и увеличить лимит энергии.

, чтобы получать больше с каждого нажатия (тапа) и увеличить лимит энергии. Заходите в игру ежедневно и как можно чаще: биржа зарабатывает монеты в фоновом режиме лишь 3 часа.

и как можно чаще: биржа зарабатывает монеты в фоновом режиме лишь 3 часа. Приглашайте в игру друзей и получайте дополнительные награды. Это может значительно увеличить внутриигровой доход. Как заработать больше монет в Hamster Kombat: Постоянно улучшайте свою биржу.

Регулярно участвуйте в игровых событиях и выполняйте миссии.

Следите за списками лидеров, чтобы отслеживать свой прогресс и сравнивать его с другими игроками.

Комбо Hamster Kombat

Каждый день в Hamster Combat выходят новые комбо-карточки — набор из трех обновлений для биржи, которые принесут 5 млн бесплатных внутриигровых монет. Чтобы заработать монеты, нужно либо приобрести три определенных предмета, либо повысить их уровень.

Комбо карточки Hamster Сombat представляют собой все действия, которые приведут новоиспеченного CEO криптобиржи к успеху: от получения криптообразования до покупки Lamborghini.

Все это происходит в мини-приложении на вкладке Mine. Карты появляются в различных категориях: Markets, PR&Team, Legal и Specials. Некоторые предметы можно разблокировать, только если пригласить в игру друзей, в то время как другие можно купить за внутриигровые монеты.

Как выводить Hamster Kombat

Предполагается, что внутриигровые монеты можно будет конвертировать в токены HMSTR во время эйрдропа. Вот как это сделать.

Привязать криптокошелек к аккаунту Hamster Kombat. Подойдет кошелек на базе TON, например Tonkeeper или тот, который интегрирован в Telegram. Если вы выберете Tonkeeper, то загрузите его из магазина приложений и установите на телефон.

Подойдет кошелек на базе TON, например Tonkeeper или тот, который интегрирован в Telegram. Если вы выберете Tonkeeper, то загрузите его из магазина приложений и установите на телефон. Конвертировать монеты в токены. Для этого следуйте инструкциям в игре. Убедитесь, что кошелек правильно привязан и верифицирован, чтобы на него можно было перевести токены.

Для этого следуйте инструкциям в игре. Убедитесь, что кошелек правильно привязан и верифицирован, чтобы на него можно было перевести токены. Вывести токены HMSTR. Воспользуйтесь кошельком на базе TON. Для оплаты комиссии за вывод (обычно она минимальна) понадобятся монеты TON.

Воспользуйтесь кошельком на базе TON. Для оплаты комиссии за вывод (обычно она минимальна) понадобятся монеты TON. Продавать токены. Когда токены HMSTR будут размещены на биржах, их можно будет продавать напрямую. Заранее выясните, как это делать, чтобы заработать на скачках цен сразу после листинга.

Так можно конвертировать игровые доходы в реальные криптовалютные токены, которые можно продавать и инвестировать. Следите за анонсами игры, чтобы узнать, когда и как будут проходить эйрдроп и листинг токенов.

Почему не работает рефералка

В Hamster Kombat временно не работала реферальная система, из-за чего у пользователей не получалось приглашать друзей и просматривать их список. Это было связано с техническими работами, и теперь проблема устранена.

Hamster Combat когда листинг

Разработчики сотрудничают с такими биржами, как BingX, намекая на то, что, возможно, скоро разместят там свой токен. Если это произойдет, игрокам будет проще торговать токенами.

Последние новости

Hamster Kombat демонстрирует большой потенциал в сегменте Play-to-Earn («играй, чтобы зарабатывать»). Популярность Hamster Kombat быстро росла и за три месяца после запуска она привлекла более 60 млн игроков — это подчеркивает ее привлекательность и спрос на инновационный игровой опыт на таких платформах, как Telegram. Рост обусловлен не только увлекательной механикой игры, но и обещанием реального заработка.

Интеграция с TON и другими технологиями блокчейна позволяет Hamster Kombat использовать расширяющуюся экосистему децентрализованных приложений. Это повышает безопасность и прозрачность транзакций, что важно для поддержания доверия со стороны игроков и их вовлеченности.

Разработчики планируют представить больше функций и обновлений, в том числе из области NFT и метавселенной. Это может значительно повысить ценность и привлекательность игры для более широкой аудитории.

При подготовке использованы следующие источники:

Kucoin.com, Decrypt.co, Atomicwallet.io, Contorra.ru

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock