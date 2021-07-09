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Скончался основатель торговой сети «Купец»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В Екатеринбурге скончался основатель торговой сети «Купец» Олег Хан. Ранее он сообщил, что заразился коронавирусом.

Скончался основатель торговой сети «Купец»

О смерти бизнесмена сообщил бывший депутат думы Екатеринбурга Олег Хабибуллин, он был деловым партнером Хана.

Олег Хан умер в возрасте 50 лет. В конце июня он опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с кислородной маской с подписью «Вот и до меня добралась эта зараза…(».

Олег Хан вместе владел торговой сетью «Купец» вместе с Олегом Сотниковым. В 2011 году партнеры продали бизнес челябинскому бизнесмену Олегу Колесникову, оставив за собой супермаркет в торговом центре «Гринвич». Тогда сеть владела 40 магазинами, половина из них работала на собственных площадях. Сумма сделки составила 1 млрд рублей. В 2013 году «Купец» в «Гринвиче» был закрыт, на его месте появилась «Гипербола».

Также Олегу Хану принадлежали Новоуральский мясокомбинат, Агрофирма «Северная» и сеть минимаркетов «Сфера».

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