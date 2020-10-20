Сооснователь VisionLabs Александр Ханин стал гендиректором ИИ-направления МТС

Главой бизнеса по развитию искусственного интеллекта компании МТС стал основной акционер и председатель совета директоров VisionLabs Александр Ханин. Об этом Rusbase сообщил представитель МТС.

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ИИ-направление МТС представлено компанией «Центр развития искусственного интеллекта МТС». Она на 100% принадлежит корпорации. В то же время VisionLabs с 2016 года входит в состав портфеля венчурного фонда АФК «Система», который является основным акционером МТС.

Согласно данным ЕГРЮЛ, смена гендиректора состоялась 20 октября 2020 года.

«Мы намерены запустить глобальную трансформацию Центра, основная цель которой — ускорение разработки и вывода на российский и международный рынки высокотехнологичных продуктов для новой цифровой экономики», — комментирует Ханин.

Отмечается, что одной из задач Ханина является вывод продуктов Центра ИИ на международный уровень. При этом компетенции Центра будут расширены, в том числе за счет формирования набсовета из экспертов мирового уровня и запуска новых направлений:

исследовательского департамента,

стартап-студии,

акселератора,

венчурного фонда.

«На площадке Центра ИИ планируется объединить компетенции в области искусственного интеллекта. Центр будет сотрудничать с VisionLabs и компаниями группы АФК "Система"», — рассказали в МТС.

Также в МТС отметили, что в Центр ИИ будут привлечены внешние инвесторы.

После перехода Ханина в Центр ИИ МТС он останется на прежней позиции в VisionLabs. Компания разрабатывает продукты и комплексные решения в области распознавания лиц и объектов. Владельцем 25,07% VisionLabs с 2017 году является Сбербанк.

С 2017 года в рамках Центра корпорация разрабатывает инновационные продукты и внедряет в свои услуги функции на основе технологий обработки естественного языка, компьютерного зрения и распознавания речи.

Так, в текущем году МТС разработала и представила «умную» колонку с виртуальным ассистентом «Марвин». В компании пояснили, что на работе с этими продуктами состредоточится исполнительный директор Центра Аркадий Сандлер. Бывший глава ИИ-направления Андрей Максимов продолжит работу в качестве директора департамента ИИ-продуктов.