Ощущение счастья россиянам дарят сон, прием пищи и живое общение — опрос

Ощущение счастья россиянам дарят приятные занятия — самыми популярными среди таких оказались сон, прием пищи и живое общение, показал опрос исследовательского агентства Aventica.
Что помогает россиянам чувствовать себя счастливыми (множественный выбор):
- сон — 63%,
- прием пищи — 51%,
- живое общение — 49%.
Также людей делают счастливее общение в интернете и чтение. Более счастливыми чувствуют себя и те, кто пользуется сервисами доставки еды и продуктов, заказа такси и онлайн-обучения — это позволяет опрошенным экономить время и тратить его на себя.
Среди нелюбимых занятий — уборка (42%), работа (26%), поездки в общественном транспорте (24%). Также россияне не любят также готовить еду и тратить время на покупку продуктов в супермаркетах.
Всего же назвать себя счастливыми смогли 59% респондентов. Среди женщин счастливых больше, чем среди мужчин: 67% против 53%.
В онлайн-опросе приняли участие 2127 человек, проживающих в населенных пунктах размером от 100 тыс. человек.
Фото на обложке: Unsplash
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