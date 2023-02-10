Ощущение счастья россиянам дарят сон, прием пищи и живое общение — опрос

Что помогает россиянам чувствовать себя счастливыми (множественный выбор):

сон — 63%,

прием пищи — 51%,

живое общение — 49%.

Также людей делают счастливее общение в интернете и чтение. Более счастливыми чувствуют себя и те, кто пользуется сервисами доставки еды и продуктов, заказа такси и онлайн-обучения — это позволяет опрошенным экономить время и тратить его на себя.

Среди нелюбимых занятий — уборка (42%), работа (26%), поездки в общественном транспорте (24%). Также россияне не любят также готовить еду и тратить время на покупку продуктов в супермаркетах.

Всего же назвать себя счастливыми смогли 59% респондентов. Среди женщин счастливых больше, чем среди мужчин: 67% против 53%.

В онлайн-опросе приняли участие 2127 человек, проживающих в населенных пунктах размером от 100 тыс. человек.

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