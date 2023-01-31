HeadHunter назвал лучших работодателей 2022 года

Лучшими работодателями 2022 года, согласно рейтингу HeadHunter, стали «Сбербанк», 2ГИС и онлайн-кинотеатр ivi. В топ также попали «Яндекс» и VK, они участвовали в рейтинге первый раз.
За прошлый год список HeadHunter увеличился на 28%, финалистами рейтинга стали 1 082 организации.
Среди компаний со штатом сотрудников от пяти тыс. человек лидерами стал «Сбербанк», вторую строчку занимает «Яндекс», третью — «Альфа-банк». Замыкает десятку компания МТС.
Финалисты среди крупных компаний
- «Сбербанк»
- «Яндекс»
- «Альфа-банк»
- VK
- «Тинькофф»
- «Газпром нефть»
- ВТБ
- СИБУР
- Tele2
- МТС
В категории организаций с численностью работников от 1 тыс. до 5 тыс. человек второй год подряд лидирует новосибирская компания 2ГИС. На втором месте по итогам 2022 года оказалась «Лаборатория Касперского», на третьем — «Авито».
Топ среди компаний с численностью персонала до пяти тыс. человек
- 2ГИС
- «Лаборатория Касперского»
- «Авито»
- Издательство «Эксмо»
- Rambler&Co
- РБК
- CDEK
- «Главгосэкспертиза России»
- «Национальная Медиа Группа»
- «НефтеТрансСервис»
Из средних компаний с численностью от 251 до 1 тыс. человек первые строчки заняли организации, специализирующиеся на производстве контента. На первом месте — онлайн-кинотеатр ivi.
Топ среди средних компаний
- ivi
- Okko
- «СберМаркет»
- «Студия Артемия Лебедева»
- Школа управления «Сколково»
- Госинспекция по недвижимости
- «Абрау-Дюрсо»
- «Бакарди Рус»
- ООО «Метрополис»
- Barilla
Как уточнили в HeadHunter, в средних компаниях руководство, как правило, беспокоится о благополучии своих работников.
«Это история про поддержку и заботу, которая проявилась во время COVID-19, а в феврале–сентябре 2022 года зазвучала с новой силой», — говорится в сообщении сервиса.
В рейтинге HeadHunter участвуют и небольшие организации, где работают от 101 до 250 человек.
Топ среди небольших компаний
- Издательство МИФ (Манн, Иванов и Фербер)
- «Афиша»
- VERTEX
- Издательство «Феникс»
- НПО «Спецпроект»
- СибТехПроект
- Development Systems
- ГБУ НСО «Центр информационных технологий НСО»
- «Ситилинк»
- Центр социального обслуживания населения
Как указывают в HeadHunter, несмотря на кризис, начавшийся в 2022 году, рынок труда растет и развивается.
«Несмотря на большие проблемы и сложные вызовы 2022 года, работа с людьми и понимание значимости репутации хорошего работодателя остаются в приоритете у компаний. Более того — к ним присоединяются организации, которые раньше считали, что всё это скорее дополнительно, чем обязательно», — сказала директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.
В начале осени вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рынок труда в стране показывает стабильность, а уровень безработицы — «рекордно низкий».
Фото на обложке: Radachynskyi Serhii /
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