Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

HeadHunter назвал лучших работодателей 2022 года

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Лучшими работодателями 2022 года, согласно рейтингу HeadHunter, стали «Сбербанк», 2ГИС и онлайн-кинотеатр ivi. В топ также попали «Яндекс» и VK, они участвовали в рейтинге первый раз.

HeadHunter назвал лучших работодателей 2022 года

За прошлый год список HeadHunter увеличился на 28%, финалистами рейтинга стали 1 082 организации.

Среди компаний со штатом сотрудников от пяти тыс. человек лидерами стал «Сбербанк», вторую строчку занимает «Яндекс», третью — «Альфа-банк». Замыкает десятку компания МТС.

Финалисты среди крупных компаний

  1. «Сбербанк»
  2. «Яндекс»
  3. «Альфа-банк»
  4. VK
  5. «Тинькофф»
  6. «Газпром нефть»
  7. ВТБ
  8. СИБУР
  9. Tele2
  10. МТС

В категории организаций с численностью работников от 1 тыс. до 5 тыс. человек второй год подряд лидирует новосибирская компания 2ГИС. На втором месте по итогам 2022 года оказалась «Лаборатория Касперского», на третьем — «Авито».

Топ среди компаний с численностью персонала до пяти тыс. человек

  1. 2ГИС
  2. «Лаборатория Касперского»
  3. «Авито»
  4. Издательство «Эксмо»
  5. Rambler&Co
  6. РБК
  7. CDEK
  8. «Главгосэкспертиза России»
  9. «Национальная Медиа Группа»
  10. «НефтеТрансСервис»

Из средних компаний с численностью от 251 до 1 тыс. человек первые строчки заняли организации, специализирующиеся на производстве контента. На первом месте — онлайн-кинотеатр ivi.

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Топ среди средних компаний

  1. ivi
  2. Okko
  3. «СберМаркет»
  4. «Студия Артемия Лебедева»
  5. Школа управления «Сколково»
  6. Госинспекция по недвижимости
  7. «Абрау-Дюрсо»
  8. «Бакарди Рус»
  9. ООО «Метрополис»
  10.  Barilla

Как уточнили в HeadHunter, в средних компаниях руководство, как правило, беспокоится о благополучии своих работников.

«Это история про поддержку и заботу, которая проявилась во время COVID-19, а в феврале–сентябре 2022 года зазвучала с новой силой», — говорится в сообщении сервиса.

В рейтинге HeadHunter участвуют и небольшие организации, где работают от 101 до 250 человек. 

Топ среди небольших компаний

  1. Издательство МИФ (Манн, Иванов и Фербер)
  2. «Афиша»
  3. VERTEX
  4. Издательство «Феникс»
  5. НПО «Спецпроект»
  6. СибТехПроект
  7. Development Systems
  8. ГБУ НСО «Центр информационных технологий НСО»
  9. «Ситилинк»
  10. Центр социального обслуживания населения

Как указывают в HeadHunter, несмотря на кризис, начавшийся в 2022 году, рынок труда растет и развивается.

 «Несмотря на большие проблемы и сложные вызовы 2022 года, работа с людьми и понимание значимости репутации хорошего работодателя остаются в приоритете у компаний. Более того — к ним присоединяются организации, которые раньше считали, что всё это скорее дополнительно, чем обязательно», — сказала директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.

В начале осени вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рынок труда в стране показывает стабильность, а уровень безработицы — «рекордно низкий».

Фото на обложке: Radachynskyi Serhii / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии января в стартапах
  2. 2 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии ноября в стартапах
  3. 3 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии октября в стартапах
  4. 4 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии сентября в стартапах
  5. 5 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии августа в стартапах
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2023

Seasons Tech 3.0

31 января 2023

Young Leader Award 2023

31 января 2023

Food Up

Все ВОЗМОЖНОСТИ