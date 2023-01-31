HeadHunter назвал лучших работодателей 2022 года

Лучшими работодателями 2022 года, согласно рейтингу HeadHunter, стали «Сбербанк», 2ГИС и онлайн-кинотеатр ivi. В топ также попали «Яндекс» и VK, они участвовали в рейтинге первый раз.

За прошлый год список HeadHunter увеличился на 28%, финалистами рейтинга стали 1 082 организации.

Среди компаний со штатом сотрудников от пяти тыс. человек лидерами стал «Сбербанк», вторую строчку занимает «Яндекс», третью — «Альфа-банк». Замыкает десятку компания МТС.

Финалисты среди крупных компаний

«Сбербанк» «Яндекс» «Альфа-банк» VK «Тинькофф» «Газпром нефть» ВТБ СИБУР Tele2 МТС

В категории организаций с численностью работников от 1 тыс. до 5 тыс. человек второй год подряд лидирует новосибирская компания 2ГИС. На втором месте по итогам 2022 года оказалась «Лаборатория Касперского», на третьем — «Авито».

Топ среди компаний с численностью персонала до пяти тыс. человек

2ГИС «Лаборатория Касперского» «Авито» Издательство «Эксмо» Rambler&Co РБК CDEK «Главгосэкспертиза России» «Национальная Медиа Группа» «НефтеТрансСервис»

Из средних компаний с численностью от 251 до 1 тыс. человек первые строчки заняли организации, специализирующиеся на производстве контента. На первом месте — онлайн-кинотеатр ivi.

Топ среди средних компаний

ivi Okko «СберМаркет» «Студия Артемия Лебедева» Школа управления «Сколково» Госинспекция по недвижимости «Абрау-Дюрсо» «Бакарди Рус» ООО «Метрополис» Barilla

Как уточнили в HeadHunter, в средних компаниях руководство, как правило, беспокоится о благополучии своих работников.

«Это история про поддержку и заботу, которая проявилась во время COVID-19, а в феврале–сентябре 2022 года зазвучала с новой силой», — говорится в сообщении сервиса.

В рейтинге HeadHunter участвуют и небольшие организации, где работают от 101 до 250 человек.

Топ среди небольших компаний

Издательство МИФ (Манн, Иванов и Фербер) «Афиша» VERTEX Издательство «Феникс» НПО «Спецпроект» СибТехПроект Development Systems ГБУ НСО «Центр информационных технологий НСО» «Ситилинк» Центр социального обслуживания населения

Как указывают в HeadHunter, несмотря на кризис, начавшийся в 2022 году, рынок труда растет и развивается.

«Несмотря на большие проблемы и сложные вызовы 2022 года, работа с людьми и понимание значимости репутации хорошего работодателя остаются в приоритете у компаний. Более того — к ним присоединяются организации, которые раньше считали, что всё это скорее дополнительно, чем обязательно», — сказала директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.

В начале осени вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рынок труда в стране показывает стабильность, а уровень безработицы — «рекордно низкий».

Фото на обложке: Radachynskyi Serhii / Shutterstock