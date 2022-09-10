Число безработных в РФ составляет чуть менее 665 тыс. человек

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании профильной межведомственной рабочей группы сообщила, что рынок труда в России демонстрирует стабильность. Уровень зарегистрированной безработицы к началу осени — «рекордно низкий».

С 15 августа по 5 сентября количество зарегистрированных безработных снизилось на 10,4 тыс. человек и составляет 664,6 тыс., приводит ее данные «Коммерсант».

Это порядка 0,9% от общей численности работников в РФ, по подсчетам рабочей группы (по методике Международной организации труда, которая считает также количество активных соискателей, этот коэффициент составляет 3,9%, но все равно остается минимальным).

Снижается также количество персонала, работающего неполный день: на 14,5 тыс. человек (до 128 тыс. человек) с 15 августа по 5 сентября.

Число работников в состоянии «простоя» уменьшилось на 9 тыс. (до 97 тыс. человек).

Все показатели остаются на том же уровне, что и в июле, подчеркивает Голикова.

Эти цифры подтверждают также сервисы по подбору персонала. «Работа.ру» и SuperJob констатируют растущую активность работодателей по размещению вакансий (примерно на 10%).

Среди наиболее востребованных работников — снабженцы, технологи, сварщики, грузчики, персонал в сфере торговли, закупок, логистики, производства и агропрома.

Многие эксперты считают, что к концу осени ситуация с безработицей ухудшится, но эту позицию разделяют не все рыночные аналитики.

Среди тех, кто ожидает роста числа безработных – Министерство экономики РФ (по мнению ведомства, уровень безработицы в РФ может достичь 4,8% к концу года).

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