Число безработных в РФ составляет чуть менее 665 тыс. человек

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании профильной межведомственной рабочей группы сообщила, что рынок труда в России демонстрирует стабильность. Уровень зарегистрированной безработицы к началу осени — «рекордно низкий».
С 15 августа по 5 сентября количество зарегистрированных безработных снизилось на 10,4 тыс. человек и составляет 664,6 тыс., приводит ее данные «Коммерсант».
Это порядка 0,9% от общей численности работников в РФ, по подсчетам рабочей группы (по методике Международной организации труда, которая считает также количество активных соискателей, этот коэффициент составляет 3,9%, но все равно остается минимальным).
Снижается также количество персонала, работающего неполный день: на 14,5 тыс. человек (до 128 тыс. человек) с 15 августа по 5 сентября.
Число работников в состоянии «простоя» уменьшилось на 9 тыс. (до 97 тыс. человек).
Все показатели остаются на том же уровне, что и в июле, подчеркивает Голикова.
Эти цифры подтверждают также сервисы по подбору персонала. «Работа.ру» и SuperJob констатируют растущую активность работодателей по размещению вакансий (примерно на 10%).
Среди наиболее востребованных работников — снабженцы, технологи, сварщики, грузчики, персонал в сфере торговли, закупок, логистики, производства и агропрома.
Многие эксперты считают, что к концу осени ситуация с безработицей ухудшится, но эту позицию разделяют не все рыночные аналитики.
Среди тех, кто ожидает роста числа безработных – Министерство экономики РФ (по мнению ведомства, уровень безработицы в РФ может достичь 4,8% к концу года).
Фото на обложке: Pawel Chu / Unsplash
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