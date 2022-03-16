«VK Работа» поможет перевести сотрудников из закрывшихся в России компаний на другую работу

Сервис «VK Работа» запустит функцию, которая позволит компаниям, уходящим с российского рынка, не увольнять своих сотрудников, а передать их другим работодателям, сообщила пресс-служба компании.
«В ближайшее время сервис запустит решение для брендов, приостановивших работу. Они смогут рекомендовать своих специалистов в организации, продолжающие активный наем», — говорится в сообщении.
Для этого рекрутерам нужно будет заполнить форму на специальном лендинге. Те организации, кому нужны кадры, смогут просмотреть актуальные предложения от коллег в разделе «Обмен кандидатами» на «VK Работе». Для удобства предусмотрены фильтры по профессии, отрасли и региону. Отмечается, что контакты из понравившихся анкет предоставляются бесплатно
«VK Работа» запустила и другие меры поддержки бизнеса, сообщили в пресс-службе. Так, социально-значимые организации (школы, больницы или бюджетные учреждения), могут бесплатно разместить свои вакансии на площадке до конца 2022 года. Компании, которые еще не приняли решение о приостановке найма сотрудников, получили возможность заморозить купленные пакеты на 2 месяца.
Фото на обложке: Elle Aon /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как теперь общаться с клиентами — гайд
- 2 В уходящих из России компаниях работает примерно 200 тыс. человек
- 3 Российский App Store потерял почти 7 тысяч приложений после начала спецоперации на Украине
- 4 Slack отключает клиентов из России, а VK перезапускает «аську»: главное за 16 марта
- 5 Бизнес попросил правительство расширить список IT-компаний, попадающих под льготы
ВОЗМОЖНОСТИ
17 марта 2022
18 марта 2022
20 марта 2022