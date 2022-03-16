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«VK Работа» поможет перевести сотрудников из закрывшихся в России компаний на другую работу

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сервис «VK Работа» запустит функцию, которая позволит компаниям, уходящим с российского рынка, не увольнять своих сотрудников, а передать их другим работодателям, сообщила пресс-служба компании.

«VK Работа» поможет перевести сотрудников из закрывшихся в России компаний на другую работу

«В ближайшее время сервис запустит решение для брендов, приостановивших работу. Они смогут рекомендовать своих специалистов в организации, продолжающие активный наем», — говорится в сообщении.

Для этого рекрутерам нужно будет заполнить форму на специальном лендинге. Те организации, кому нужны кадры, смогут просмотреть актуальные предложения от коллег в разделе «Обмен кандидатами» на «VK Работе». Для удобства предусмотрены фильтры по профессии, отрасли и региону. Отмечается, что контакты из понравившихся анкет предоставляются бесплатно

«VK Работа» запустила и другие меры поддержки бизнеса, сообщили в пресс-службе. Так, социально-значимые организации (школы, больницы или бюджетные учреждения), могут бесплатно разместить свои вакансии на площадке до конца 2022 года. Компании, которые еще не приняли решение о приостановке найма сотрудников, получили возможность заморозить купленные пакеты на 2 месяца.

Фото на обложке: Elle Aon / Shutterstock

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