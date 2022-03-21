SuperJob запустит сервис по обмену сотрудниками между компаниями

Платформа по поиску работы SuperJob запустит сервис обмена сотрудниками между компаниями, сообщила пресс-служба компании.
Новый инструмент позволит осуществить обмен сотрудниками между компаниями, которым нужны кадры, и теми, кто временно не может в полной мере обеспечить своих сотрудников работой. Также эксперты помогут актуализировать резюме сотрудников. Отмечается, что сервис будет бесплатным.
В SuperJob подготовили и другие меры поддержки работодателей и соискателей.
Для работодателей:
- Новую бизнес-модель: теперь работодатели будут платить только за каждый отклик соискателя, а не за размещение вакансии на онлайн-платформе;
- Еженедельный индекс рынка труда − инструмент, который показывает макротенденции в сфере подбора персонала и помогает работодателям определиться с антикризисной стратегией.
Для соискателей:
- Вебинары о трудовом законодательстве и правах работника (например, если компания объявила о приостановке деятельности в России);
- Онлайн-школу по поиску работы.
Ранее сервис «VK Работа» запустил похожий инструмент. Он позволяет компаниям, уходящим с российского рынка, не увольнять своих сотрудников, а передать их другим работодателям.
Фото на обложке: Altrendo Images /
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