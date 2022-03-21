Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

SuperJob запустит сервис по обмену сотрудниками между компаниями

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Платформа по поиску работы SuperJob запустит сервис обмена сотрудниками между компаниями, сообщила пресс-служба компании.

SuperJob запустит сервис по обмену сотрудниками между компаниями

Новый инструмент позволит осуществить обмен сотрудниками между компаниями, которым нужны кадры, и теми, кто временно не может в полной мере обеспечить своих сотрудников работой. Также эксперты помогут актуализировать резюме сотрудников. Отмечается, что сервис будет бесплатным. 

В SuperJob подготовили и другие меры поддержки работодателей и соискателей. 

Для работодателей:

  • Новую бизнес-модель: теперь работодатели будут платить только за каждый отклик соискателя, а не за размещение вакансии на онлайн-платформе;
  • Еженедельный индекс рынка труда − инструмент, который показывает макротенденции в сфере подбора персонала и помогает работодателям определиться с антикризисной стратегией.

Для соискателей:

  • Вебинары о трудовом законодательстве и правах работника (например, если компания объявила о приостановке деятельности в России);
  • Онлайн-школу по поиску работы.

Ранее сервис «VK Работа» запустил похожий инструмент. Он позволяет компаниям, уходящим с российского рынка, не увольнять своих сотрудников, а передать их другим работодателям.

Фото на обложке: Altrendo Images / Shutterstock

Российский аналог Trello и Jira — управляй проектам без сбоев. Подробнее по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников
  2. 2 8 способов находить ценных сотрудников, которых часто упускают работодатели
  3. 3 Нам пора расстаться: как и когда стоит прекратить сотрудничество с фрилансером
  4. 4 Десять правил эффективной работы в стрессовом состоянии
  5. 5 Мотивация на «удаленке»: 5 ошибок лидера распределенной команды
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

22 марта 2022

Protek Pitch Day

25 марта 2022

Программа поддержки технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech

25 марта 2022

IT_ONE Cup

Все ВОЗМОЖНОСТИ