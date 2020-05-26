HeadHunter и Microsoft запустили сервис онлайн-собеседований

Российская рекрутинговая платформа HeadHunter и облачная CRM для рекрутинга Talantix (входит в HeadHunter) запустили сервис онлайн-собеседований для работодателей и соискателей на базе платформы совместной работы Microsoft Teams. Об этом говорится в сообщении HeadHunter.

Сервис позволит работодателям перевести в режим онлайн 100% процессов подбора персонала – от публикации вакансии, поиска кандидатов до проведения интервью.

С 25 мая 2020 года сервис функционирует на hh.ru в тестовом режиме и доступен ограниченному кругу работодателей, число которых постоянно расширяется. С 18 мая доступ к сервису получили все рекрутеры, использующие облачную CRM для рекрутинга Talantix.

Для проведения онлайн-собеседования нужно зайти в раздел «Отклики» в личном кабинете на hh.ru, выбрать подходящего кандидата, нажать кнопку «Пригласить на видео-звонок», отметить подходящие время и дату в календаре и отправить сообщение соискателю.

Для участия в онлайн-собеседовании с потенциальным работодателем соискателю достаточно пройти по ссылке в назначенное время. Скачивание приложения и авторизация в сервисе Microsoft Teams не требуются.

Время на проведение собеседования не ограничено, соискатель может присоединиться с любого устройства.

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