HeadHunter и Microsoft запустили сервис онлайн-собеседований
Российская рекрутинговая платформа HeadHunter и облачная CRM для рекрутинга Talantix (входит в HeadHunter) запустили сервис онлайн-собеседований для работодателей и соискателей на базе платформы совместной работы Microsoft Teams. Об этом говорится в сообщении HeadHunter.
Сервис позволит работодателям перевести в режим онлайн 100% процессов подбора персонала – от публикации вакансии, поиска кандидатов до проведения интервью.
С 25 мая 2020 года сервис функционирует на hh.ru в тестовом режиме и доступен ограниченному кругу работодателей, число которых постоянно расширяется. С 18 мая доступ к сервису получили все рекрутеры, использующие облачную CRM для рекрутинга Talantix.
Для проведения онлайн-собеседования нужно зайти в раздел «Отклики» в личном кабинете на hh.ru, выбрать подходящего кандидата, нажать кнопку «Пригласить на видео-звонок», отметить подходящие время и дату в календаре и отправить сообщение соискателю.
Для участия в онлайн-собеседовании с потенциальным работодателем соискателю достаточно пройти по ссылке в назначенное время. Скачивание приложения и авторизация в сервисе Microsoft Teams не требуются.
Время на проведение собеседования не ограничено, соискатель может присоединиться с любого устройства.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter