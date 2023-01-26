HeadHunter объявил о назначении Дмитрия Сергиенкова новым генеральным директором

Новым генеральным директором HeadHunter станет Дмитрия Сергиенков, он займет пост 1 марта, сообщается на сайте сервиса.
Сергиенков работает в компании с 2017 года, с 2021 года он занимает должность заместителя гендиректора. В зоне ответственности Сергиенкова — ключевые направления стратегии и продуктовое развитие.
При этом Михаил Жуков, который был генеральным директором HeadHunter с 2008 по 2023 годы, станет президентом компании. Он также останется членом Совета директоров. В новой должности Жуков займется развитием отношений с ключевыми акционерами, а также взаимодействием с государственными органами. Он продолжит участвовать в формировании стратегии, пояснили в компании.
Ранее 22,68% HeadHunter приобрела инвестгруппа Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. Сумма сделки составила $147,3 млн.
Еще 9,3% компании — у Elbrus Capital. Крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs владеет 5,9%. Остальные 61,9% акций находятся в свободном обращении. HeadHunter был основан в 2000 году, в 2019 году компания вышла на биржу Nasdaq.
Фото на обложке: nikkimeel /
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