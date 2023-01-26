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HeadHunter объявил о назначении Дмитрия Сергиенкова новым генеральным директором

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Новым генеральным директором HeadHunter станет Дмитрия Сергиенков, он займет пост 1 марта, сообщается на сайте сервиса.  

HeadHunter объявил о назначении Дмитрия Сергиенкова новым генеральным директором

Сергиенков работает в компании с 2017 года, с 2021 года он занимает должность заместителя гендиректора. В зоне ответственности Сергиенкова — ключевые направления стратегии и продуктовое развитие.

При этом Михаил Жуков, который был генеральным директором HeadHunter с 2008 по 2023 годы, станет президентом компании. Он также останется членом Совета директоров. В новой должности Жуков займется развитием отношений с ключевыми акционерами, а также взаимодействием с государственными органами. Он продолжит участвовать в формировании стратегии, пояснили в компании.

Ранее 22,68% HeadHunter приобрела инвестгруппа Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. Сумма сделки составила $147,3 млн.

Еще 9,3% компании — у Elbrus Capital. Крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs владеет 5,9%. Остальные 61,9% акций находятся в свободном обращении.  HeadHunter был основан в 2000 году, в 2019 году компания вышла на биржу Nasdaq.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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