HeadHunter добавил опцию записи видео о себе для резюме

HeadHunter добавил опцию записи видео о соискателе в резюме, говорится в сообщении компании. Площадка считает, что это позволит пользователям презентовать себя еще до приглашения на собеседование, выделиться среди других кандидатов и рассказать работодателю о своих навыках.

Видеопрезентацию предлагается записать заранее и приложить ее к текстовому резюме. Отмечается, что видео — лишь дополнительный инструмент для самопрезентации, но не альтернатива обычному резюме.

В hh.ru довольны первыми результатами. «Мы просмотрели все видеоролики, которые уже появились в профилях соискателей, и отметили, что качество записанных видео приятно превзошло наши ожидания. Люди самых разных профессий — от курьеров до финансовых директоров — подходят к вопросу ответственно и креативно. Записывают видео, в которых рассказывают о себе и о своих навыках», — сообщил менеджер по продукту Никита Еськов.

Сейчас добавить видео могут зарегистрированные пользователи с обновленным приложением на iOS и Android — пока эта функция работает только для приложения, а длительность ролика не может превысить одну минуту.

Видео можно отредактировать после загрузки, удалить или загрузить другое.

Опрос hh.ru показал, что 57,7% интересны видеопрезентации от соискателей, только 16,8% сообщили, что такая форма им не подходит.

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