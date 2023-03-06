Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

HeadHunter добавил опцию записи видео о себе для резюме

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

HeadHunter добавил опцию записи видео о соискателе в резюме, говорится в сообщении компании. Площадка считает, что это позволит пользователям презентовать себя еще до приглашения на собеседование, выделиться среди других кандидатов и рассказать работодателю о своих навыках.

HeadHunter добавил опцию записи видео о себе для резюме

Видеопрезентацию предлагается записать заранее и приложить ее к текстовому резюме. Отмечается, что видео — лишь дополнительный инструмент для самопрезентации, но не альтернатива обычному резюме. 

В hh.ru довольны первыми результатами. «Мы просмотрели все видеоролики, которые уже появились в профилях соискателей, и отметили, что качество записанных видео приятно превзошло наши ожидания. Люди самых разных профессий — от курьеров до финансовых директоров — подходят к вопросу ответственно и креативно. Записывают видео, в которых рассказывают о себе и о своих навыках», — сообщил менеджер по продукту Никита Еськов.

Сейчас добавить видео могут зарегистрированные пользователи с обновленным приложением на iOS и Android — пока эта функция работает только для приложения, а длительность ролика не может превысить одну минуту.

Видео можно отредактировать после загрузки, удалить или загрузить другое.

Опрос hh.ru показал, что 57,7% интересны видеопрезентации от соискателей, только 16,8% сообщили, что такая форма им не подходит.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 HealthTech Map
  2. 2 «30% клиентов готовы перейти к конкурентам, если обслуживание ухудшится» — как поддерживать клиентский сервис
  3. 3 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
  4. 4 Что пользователи ожидают от клиентского сервиса и как его грамотно выстраивать? Исследование
  5. 5 Москва гостеприимная
Консультант в «Яков и Партнёры»
Интересные задачи и перспективы роста
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

06 марта 2023

«Метод»

06 марта 2023

Лаборатория инноваций MedLab

06 марта 2023

Олимпиада по информатике от «Яндекс Учебника»

Все ВОЗМОЖНОСТИ